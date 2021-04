Travesía de emociones

A Fern no se le cierra el mundo cuando, por la recesión en el 2011, se queda sin trabajo y fuente de ingresos fijos; se atemoriza, pero se lanza a la aventura y quema las naves. Vende la mayoría de sus pertenencias, hace de su camioneta su vivienda, toma un empleo temporal en un centro de Amazon y se lanza a lo desconocido, pues no puede retornar a lo que ya no existe.

Esa es la premisa de la travesía que vive la protagonista de Nomadland, Fern, encarnada por Frances McDormand, road movie de Chloé Zhao, que llega el jueves a la salas de cine.

‘Nomadland’, favorita a varios premios Óscar, devela la introspección que vive la mujer de poco más de 60 años al quedarse viuda, desempleada y casi, casi, sin brújula para continuar.

Mosaico de emociones

En Nomadland, filme de Chloé Zhao, el personaje principal, Fern, resalta la intención de la historia a través del espectro de sensaciones que muestra, como fortaleza, temor, indecisión y seguridad. Así lo considera la directora china radicada en California

"Lejos de asumir a Fern como una mujer que se hunde en la tristeza o en un laberinto sin salida, la percibí como una mujer de buena madera que, sencillamente, entiende que su salvación está en ella. A Fern no se le cierra el mundo cuando, por la recesión en el 2011, se queda sin trabajo y fuente de ingresos fijos; se atemoriza, pero se lanza a la aventura y quema las naves”.

“Desde que leí la historia del libro ('Nomadland: Surviving America in Twenty-First Century', de Jessica Bruder), quedé intrigada por el sentido de vida y pertenencia que muestran los nómadas, y todo tipo de sensaciones y cuestionamientos que nos generan al hablar de esa forma de vida. Sentí muy oportuno acercarme a la presencia de Fern con un tono muy puntual, sin exageraciones emocionales, pero sí con un profundo sentido de esperanza y consuelo”, manifestó Zhao, ganadora como Mejor Directora en los premios del Gremio de Directores de Hollywood.

El inclemente invierno

La protagonista se sume en tristezas, anhelos, frustraciones y pasiones, se deja abrazar por el otoño y se protege del inclemente invierno.

La falta de recursos le pasa factura a su tranquilidad y se acomoda a los pocos víveres y a una precariedad desesperante.

“Cuando Fern conoce a otros nómadas, con ellos se identifica y se siente con la obligación de aprender de técnicas y racionamientos para la supervivencia”, puntualiza McDormand.

Cuando toma un trabajo temporal en el Badlands National Park, en Dakota del Sur, experimenta una sensación de libertad y vacíos, los cuales compagina con su compañero de empleo, David (David Strathairn).

Parece que hacen clic, que se complementan, pero ella es reacia y sabe que su camino apunta hacia otros senderos: continúa su viaje, a lo desconocido, a lo introspectivo.

Para tu información

-La directora Chole Zhao es considerada la favorita para ganar el Oscar

-La cinta se hizo con menos de 5 millones de dólares y muchos actores aficionados

- La ingeniería de sonido cuenta con el trabajo del mexicano Sergio Díaz.

Ficha técnica

Nomadland

Duración: 108 minutos

Género: Drama, road movie

Reparto: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells, Gay DeForest, Patricia Grier