Trasladan a Tabasco cuerpo del actor Octavio Ocaña

Ciudad de México— Entre aplausos y porras fue despedido el cuerpo de Octavio Ocaña, a su salida de la funeraria donde se veló desde el sábado.

En un féretro plateado y con una manta color rojo fue como transportaron al actor a la carroza que lo lleva a Villahermosa, Tabasco, donde será sepultado, por decisión de la familia.

"El cuerpo va a Villahermosa, Tabasco de donde es Octavio, en familia decidimos que así fuera, que allá se entierre su cuerpo, pero su corazón y su espíritu se queda en cada persona que lo quiso y nos ha mostrado su cariño a través de redes sociales y físicamente", afirmó su hermana Ana Ocaña en entrevista.

Visiblemente afectadas, las hermanas del actor organizaron el momento de la despedida final, a la que asistieron familiares cercanos y algunos fans que rodearon la carroza que lo transportaba.

"Como decía el productor Elías Solorio, él se volvió inmortal, eso es Octavio Caña, él es inmortal a partir de este momento y va a estar en cada corazón gracias a todo México y los que están fuera por todo el amor, cariño y respeto.

"Octavio va al camino eterno y allá nos vamos a reencontrar si Dios lo permite", agregó Ana.

Las jóvenes no quisieron opinar respecto a las versiones que ha dado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en torno al fallecimiento de su hermano, sin embargo, sí exigirán justicia a las autoridades correspondientes.

"Por el momento no queremos engancharnos mucho con ese tema, por supuesto que sí fue un caso de injusticia. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia, es algo que le queremos agradecer a la gente porque ellos ya lo están pidiendo y, nosotros como familia, de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio, que él ya esté descansando en paz y posteriormente encargarnos de pedir justicia.

"Desafortunadamente vivimos en un país en el que no existe la justicia y, al parecer, nunca va a existir", aseguró Bertha.

"Necesitamos más de Dios y mucho menos de nosotros, los seres humanos para que no haya violencia e injusticia", completó Ana.

Por otro lado, Nerea Godínez, quien estaba próxima a contraer matrimonio con Ocaña, lamentó el desafortunado desenlace y utilizará el anillo de compromiso durante un largo tiempo.

"(Octavio) Marcó muchos corazones, la gente lo quiere mucho, me escriben de Colombia, Nicaragua, muchos me atacan, pero no me interesa lo que me digan porque los dos sabíamos lo que teníamos y pues ya.

"Me lo arrebataron, yo solo espero que haya justicia, que salga la verdad y ya con eso estaría yo muy tranquila", sostuvo.