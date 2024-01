Trasciende el humor de la influencer 'Chingu Amiga'

CDMX.- Gracias a la curiosidad que sentía por México, Sujin Kim, "Chingu Amiga", empezó a crear videos en redes sociales para compartir su asombro por la cultura nacional, labor que la llevó a estar nominada como Influencer Latino del Año en los People's Choice Award 2024.

De origen coreano, Sujin Kim mezcló la palabra "amiga" en español y coreano, y el resultado fue su nombre artístico: "La Chingu Amiga".

Actualmente, de 32 años, estudió la licenciatura de Economía en Seúl, Corea, pero debido al estrés, antes de graduarse, quiso organizar un viaje para relajarse y aprender español.

Eligió como destino Latinoamérica, donde visitó Perú, Bolivia, Chile y México, del cual quedó flechada para siempre.

"Cuando estaba en Corea, me dio una depresión muy fuerte, estuve en cama un año, no podía hacer nada y sentía que me iba a morir. Entonces me puse a pensar en que podría hacer todo lo que no había hecho, porque no tenía nada que perder. Fue difícil tomar la decisión de venir para acá (México), porque tuve que dejar todo lo que he hecho en Corea", dijo "La Chingu Amiga", en entrevista.

Impulsada por las ganas de experimentar en carne propia la vida en México, se mudó a nuestro País en 2018, con lo que escapó del agotamiento que le causaba vivir en Corea.

Inicialmente, "La Chingu Amiga" trabajó en una corporación multinacional coreana en México, sin embargo, el ritmo de trabajo le empezó a parecer pesado y le recordó a sus tiempos en Corea, por lo que renunció.

Para generar ingresos, empezó a dar clases de coreano en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"Lo que más me gusta de México es su cultura y la gente, porque en general tiene un corazón muy cálido. Por ejemplo, cuando estaba en la corporación multinacional, del estrés me dio una parálisis facial. Mi novio me llevó con su familia a Oaxaca. Allá me cuidaron y pude ver ese tipo de calidez, personas que no tienen nada que ver contigo te abren la puerta para poderte ayudar", compartió la influencer.

Una vez instalada en México, "La Chingu Amiga", donde halló tranquilidad en su vida, le pareció normal grabar videos y subirlos a redes sociales, pero nunca imaginó que se volvería viral.

Hasta inicios de diciembre, "La Chingu Amiga" contaba 11.2 millones de seguidores en Instagram y estaba por llegar a los 26 millones de seguidores en TikTok.

"Creo que la clave del éxito de mis videos es que nunca mentí, ni actúe. Mostré todo muy natural, tal como soy. Nunca fingí que soy guapa e inteligente, al contrario, mostré mi tontería. Tampoco nunca me maquillé, porque creo que con lo más natural podemos sentir que somos más cercanos. De verdad, siento que mis seguidores son mis amigos.

"Aunque no quisiera, en mi contenido incluyo un poco de mi país, porque soy de Corea y a cada rato voy, pero muestro las diferencias culturales entre ambos países. También muestro lo que no se ve, por ejemplo, que Corea es el país número uno de suicidio", compartió.

Los People's Choice Award 2024, una de las galas más importantes en Estados Unidos, se realizarán el domingo 18 de febrero y se podrá seguir la ceremonia a través de la señal de E!

"Esta nominación es algo que me están dando como reconocimiento. En esta carrera como influencer es el equivalente a una nota o calificación cuando eres estudiante", comparó.