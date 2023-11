Tras el fin de la huelga, las grandes galas están a la vista

Ciudad de México.- Ya concluidas las huelgas de actores y escritores, los premios más importantes de la industria del entretenimiento en Hollywood siguen firmes, y, de acuerdo con fuentes allegadas, con planes en tiempo y forma.

Los Óscares, los Globos de Oro, los SAG Awards y los Grammys, que en su momento se pudieron ver afectados por los sindicatos, continúan con fechas anunciadas para realización y transmisión.

Sólo falta que sus respectivos equipos de producción se pongan de acuerdo con patrocinios y planes de medios para determinar qué tipos de campañas harán.

"Las huelgas de actores y escritores no afectó en ningún sentido la realización de estos premios, en el caso de los Grammys, no se podrían haber hecho si no existía un pacto con los escritores, porque son quienes realizan el guión.

"Y en el caso de los Óscares y el resto de los de cine, era más por la presencia de estrellas, de darles vuelo con promoción a sus películas, pero todo filme elegido por los estudios y las productoras independientes, ya está inscrito y es de ahí de donde salen los nominados, no de la promoción", indicó una fuente que trabaja en la realización de Grammys y Óscares.

La huelga del sindicato de actores, SAG-AFTRA, se dio del 14 de julio al 9 de noviembre y tuvo como algunos de sus principales objetivos, el luchar por pagos de regalías justas para los actores en cuanto al servicio de streaming y en la búsqueda de legislación para el uso de Inteligencia Artificial en material audiovisual.

En estos cuatro meses en los que los actores tuvieron prohibido realizar promoción de su trabajo, aunque algunos contaron con permisos especiales, se llevaron a cabo festivales de cine internacionales como Toronto y Venecia. En ambos la merma publicitaria fue evidente.

"La realidad del asunto es que muchos filmes se vieron afectados en cuanto a promoción, y quizás eso podría haber hecho mella en el tema de la audiencia, que el público tenga dificultad para identificar filmes favoritos, pero es un hecho que estarán presentes.

"Siempre hay un reglamento que cumplir, y las productoras y las responsables de darle continuidad a este trabajo, lo hicieron. Es un hecho que la mayoría de los filmes esperados están inscritos y los votantes tendrán acceso a ellos. Digamos que más que un tema de audiencia, es un tema de votantes, y para ellos está todo en regla", contó otra fuente de producción relacionada con Globos de Oro.

En el caso de la contienda hacia los premios de la Academia, los filmes debieron ser inscritos hasta el pasado 15 de noviembre y el 18 de diciembre es cuando se anunciarán las categorías que sí entran en el primer filtro, entre ellas película Internacional y Mejor Canción Original para un Filme, entre otros.

De hecho, la variedad de películas que se consideran como las predilectas de la temporada, estuvieron en situación de promoción mezclada, ya que algunos la empezaron dos o tres meses antes de la huelga, y continuaron durante ésta.

Para la primera parte, los actores y escritores participaron con entrevistas y promoción. Para la segunda, el plan estuvo a cargo de directores, productores y equipo técnico.

Lo cierto es que a nivel espectadores, existe un hueco en cuanto a los títulos que serán los grandes contendientes entre sí en la temporada de premios.

A continuación, estas producciones suenan como seguras para figurar en las categorías principales, hasta que se hagan anuncios oficiales, próximamente:

Oppenheimer, de Christopher Nolan; Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese; Barbie, de Greta Gerwig; American Fiction, de Cord Jefferson; Pobres Criaturas, de Yorgos Lantimos; Anatomía de una Caída, de Justine Triet; Maestro, de Bradley Cooper; The Holdovers, de Alexander Payne; y el musical El Color Púrpura, de Blitz the Ambassador.

Así viene la temporada de premios...

Globos de Oro

11 de diciembre

10 de enero

SAG Awards

10 de enero

24 de febrero

Premios Óscar

Nominados: 23 de enero

Entrega: 10 de marzo