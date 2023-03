Tras 10 años, Jeremy Scott deja Moschino

Associated Press | Junto a Gwen Stefani en la gala benéfica del Costume Institute de The Metropolitan Museum of Art, en 2016

Jeremy Scott deja su cargo como director creativo de la casa de lujo italiana Moschino tras 10 años de desfiles de moda alocados y extravagantes y de vestir con elegancia a numerosas celebridades. La compañía hizo el anuncio el lunes. "Scott ha escrito un capítulo fundamental en el legado de la marca con su intrépido y llamativo estilo pop-camp y su humor incisivo, fiel a los reconocidos códigos de la Casa", dijo la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico. El diseñador estadounidense tomó las riendas de Moschino en octubre de 2013 con una rompedora colección otoño/invierno que, según el comunicado, "lanzó mil debates sobre el papel de la moda en los anales del arte, el consumismo y el comentario social." Scott, nacido en Missouri, ha presentado colecciones centradas en la cultura pop y en la mirada irónica sobre Barbie, los extraterrestres y Ronald McDonald. Katy Perry, Madonna, Rita Ora y Zendaya son algunas de las celebridades que han lucido sus creaciones. Recientemente, vistió a un puñado de estrellas para los Oscar, entre ellas a Angela Bassett con un vestido ultravioleta drapeado a mano con un enorme lazo en el escote. Massimo Ferretti, presidente de la empresa matriz de Moschino, Aeffe S.p.A., dio las gracias a Scott por "dar paso a una visión distinta y alegre que formará parte para siempre de la historia de Moschino". Scott calificó sus años en Moschino como "una maravillosa celebración de la creatividad y la imaginación". Dijo sentirse orgulloso de su legado. Dio las gracias a Ferretti junto con "todos mis fans de todo el mundo que me celebraron, mis colecciones y mi visión."