Transformers: El despertar de las Bestias, supera a Spidey

Ciudad de México.- La nueva cinta de Transformer: El Despertar de las Bestias superó en recaudación a la reciente cinta de Spider-Man, en lo que va de la taquilla de hoy.

La película abrió con una prometedora recaudación de 25,6 millones de dólares en la taquilla, y quiere arrebatar el primer puesto a Spider-Man: Across the Spider-Verse, informó The Hollywood Reporter.

Esta entrega, dirigida por Steven Caple Jrse, se considera una secuela de Bumblebee de 2018 y una precuela de la primera serie de películas de acción en vivo de Transformers protagonizada por Shia LaBeouf y Megan Fox.

En el elenco que celebró el estreno de la película en Nueva York hay nuevos personajes nuevo interpretados por Anthony Ramos de Hamilton y Dominique Fishback de Swarm.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenó con más de 120 millones de dólares la semana pasada, recaudó un estimado de 16,6 millones para un segundo fin de semana proyectado en el rango de 56 millones para una cuenta nacional de 10 días de aproximadamente 226 millones de dólares.