Tóxicos en el set

Algunos han pasado por relaciones tóxicas en el trabajo, ¿pero qué pasa cuando dos estrellas de Hollywood se odian a rabiar y aún así, tienen que sacar adelante el trabajo? Una de dos: o la cinta es un fracaso o son tan buenos, que sacan adelante el proyecto y hasta ganan premios. Acá te dejamos coprotagonistas que no podían verse ni en pintura, pero que lograron terminar su chamba como todos unos profesionales.

Julia Roberts y Nick Nolte

Arrancamos con una dupla que si la juntaran en la actualidad se sentiría bastante atípica. Sin embargo, en los 90, tanto Nolte como Roberts tenían mucho sex appeal y eran jóvenes y bellos (Julia todavía se mantiene como los mejores vinos). Los dos protagonizaron ‘I Love Trouble’, que en español se llamó ‘Uno Contra Otro’, una comedia romántica cuyo título queda como anillo al dedo para el drama que se vivió tras bambalinas.

En 1994, año en que salió el filme, Los Angeles Times publicó un artículo sobre los constantes roces entre ambas estrellas, en donde aseguraban que Roberts estaba harta del machismo de Nolte, por lo que empezó a insultarlo entre escenas. Él, en respuesta, se comportó cada vez más patán y grosero.

“Desde el momento en que lo conocí, nos hicimos la vida de cuadritos y nos irritamos mutuamente. A veces (Nick) puede ser encantador y muy agradable, también puede ser completamente repugnante. Me odiará por decir esto, pero parece que hace todo lo posible por caer mal”, dijo Roberts en aquel artículo.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Una de las enemistades más famosas del espectáculo, sin duda, es la de estas protagonistas de la serie ‘Sex and The City’, quienes, pese a sus constantes roces en el set, lograban convencernos episodio tras episodio que eran mejores amigas. La realidad, sin embargo, es que ambas no se soportaban fuera del show.

Los primeros indicios oficiales de que existían rencillas entre las dos llegaron a mediados de la década pasada, cuando Cattrall se negó a participar en una tercera película de ‘Sex and the City’. Una lucha de dimes y diretes creada por los medios, hizo que Parker tuiteara sobre la situación, algo que molestó a su colega.

“Realmente creo que podría haber sido más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido”, le dijo Cattrall a Piers Morgan en su programa Life Stories. Y la verdad es que los rumores de que ambas se caían mal datan desde el inicio de la serie, aunque las dos siempre lo negaron.

Las cosas subieron de nivel en 2018, cuando Sarah le ofreció sus condolencias a Kim tras la muerte de su hermano, a lo que esta contestó en Instagram: “No necesito tu amor o apoyo en este momento. No eres mi familia. No eres mi amiga”. Aún así, Parker siguió diciendo que no había problemas entre las dos.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

‘Diario de una Pasión’ es una de las películas románticas favoritas del público: intensa, dramática, pasional y llena de conflictos… Justo como la relación de sus dos protagonistas durante el rodaje. El resultado del filme en taquilla, con la crítica y el público, lanzó a los dos actores al estrellato mundial y cimentó sus carreras, pero dejó un mal sabor de boca entre Ryan y Rachel que los persiguió varios años.

En el décimo aniversario de la cinta, en 2014, el director Nick Cassavetes reveló los problemas que existieron tras bambalinas. Dijo que los roces entre ambos actores llegaron al grado que, un día, Ryan pidió que sacaran del set a Rachel. De inmediato se tuvieron que poner al tú por tú con los productores de la cinta.

“No se estaban llevando nada bien. Un día, Ryan se me acercó en medio de una escena y me dijo: ‘¿podrías sacarla de aquí y traer a otra actriz para que lea la escena conmigo?’. No puedo trabajar con ella, simplemente no puedo. No me está ayudando en nada”, aseguró Nick que le dijo el actor en aquel momento.

¿El giro de tuerca en la historia? Tras su odio en el set y la posterior reconciliación laboral, Ryan y Rachel comenzaron una relación amorosa en la vida real que duró de 2005 a 2007.

David Duchovny y Gillian Anderson

Nos engañaron durante 11 temporadas: Mulder y Scully no se amaban tanto como creíamos después de todo. En la pantalla de ‘The X-Files’, como en los casos antes abordados en este artículo, ambos personajes tenían una clara tensión en algunos episodios, compartían escenas de gritos mutuos y el trato no era el mejor. Pero muy detrás de todo, Mulder y Scully estaban enamorados, y eventualmente hasta tuvieron un hijo juntos.

“Solíamos discutir por nada. No podíamos soportar vernos el uno al otro”, le dijo Duchovny a la revista Metro en 2008.

Y aunque no siempre tuvieron roces, no ayudaba el hecho de que, en las primeras temporadas, David cobraba el doble de salario que Gillian. tampoco ayudaba que en las escenas y promocionales era obligada a caminar siempre detrás de Mulder, pese por momentos ser incluso más importante que él. Con el paso del tiempo, la actriz alzó la voz y la producción terminó siendo equitativa con ambos.

“Digamos que no hablamos durante largos períodos de tiempo. Fue intenso y ambos fuimos un dolor de cabeza el uno para el otro en varios momentos”, reconoció Gillian a The Guardian.

La serie terminó su novena temporada en 2002, pero gracias a que limaron asperezas y mantuvieron su profesionalismo y amistad ante todo, posteriormente regresaron para una película (‘Quiero Creer’, 2008), y dos temporadas modernas de ‘The X-Files’, en 2016 y 2018.

Dustin Hoffman y Meryl Streep

Terminamos nuestro conteo con un clásico de clásicos. Y no sólo nos referimos a la película en que ambas leyendas del cine trabajaron: la magnífica ‘Kramer vs. Kramer’, sino a los problemas a los que ambos se enfrentaron durante su rodaje y que, con el paso de los años, sólo han generado más misticismo alrededor de esta épica cinta ganadora de cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, en 1979.

En un artículo para The New York Times, Streep recordó cómo el actor se excedió en varias escenas de abuso físico y emocional. En una de las escenas más recordadas de la película, le da una fuerte cachetada a Streep, algo que ocurrió en la vida real.

“Esa era mi primera toma y escena en mi primera película. Él simplemente me dio una cachetada con todas sus fuerzas. Y lo ves (mi sorpresa) en la película. Fue sobrepasarse”, recordó Streep a NYT.