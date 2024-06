Tony Ward, el maestro libanés de la Alta Costura

En un blanco hotel en Polanco, Tony Ward, el famoso creador originario de Beirut, se siente totalmente a sus anchas, a pesar del calor primaveral que, dice, le recuerda a su tierra. Es que, para él, las mujeres mexicanas, siempre arregladas y coquetas, encajan con la mujer que viste.

"Toda mi carrera se ha motivado por el amor que le tengo a la figura femenina. De allí ha partido toda mi carrera", afirma en entrevista este creador, quien heredó los secretos del patronaje de su padre, un conocido sastre en su país de origen.

Después del entrenamiento paterno, siempre inquieto, partió a París para estudiar en la Escuela de Alta Costura, en donde empezó a destacar por sus construcciones casi arquitectónicas que parecían sostenerse solas en el aire, además de su amor por los bordados, las aplicaciones y el detalle que lo han hecho famoso entre figuras como la cantante Beyoncé y la actriz Sharon Stone.

Fue entonces que lo empezaron a llamar "el arquitecto de los detalles", por su precisa construcción, balance de las medidas, selección de materiales y manejo de las proporciones.

Además, posteriormente, adquirió mucha experiencia al trabajar con diseñadores renombrados como Karl Lagerfeld en Chloé, Claude Montana y Gian Franco Ferré en Dior, de quienes aprendió que la creación sólo se puede adquirir con el trabajo duro, día a día.

Y así lo ha hecho, con fe y sudor, desde su taller en Líbano, fundado en el 2000, desde donde viste a estrellas, ya sea para el Festival de Cannes, en el Óscar, los Emmys o fiestas privadas.

"La mejor lección que me ha sostenido en el medio es siempre mantener los pies en la tierra. Nunca creerte una estrella porque entonces estás perdido. Soy humilde y doy gracias de todo lo que he logrado", expresa el diseñador, quien no sigue las tendencias, sino que trata de crear las propias, inspirado en el glamour, en la elegancia y por supuesto en la sofisticación.

Por eso, cientos de personas que laboran en el taller prestan atención a los terminados a mano, que pueden durar cientos de días y que engalanan sus colecciones sin falta.

"Me inspiro en cada momento, en lo que me rodea, en un momento de la historia, en el pasado, a veces me gusta mucho la sofisticación de los años 30, por ejemplo", comenta Ward, quien viaja frecuentemente a México para atender en persona a sus clientes fieles que lo han seguido desde hace años.

Siluetas vaporosas, destellos infinitos, aplicaciones de cristales, plumas, transparencias, grandes escotes y flores de fantasía, la mujer de Tony Ward es ideal para brillar en cualquier escenario, razón por la cual ha participado en varias ediciones del concurso Miss Universo.

Porque diseña entonces piezas espectaculares, pero también para la mujer práctica del día a día, afirmando siempre que el secreto está en el corte, el material, la proporción, una cintura marcada y los materiales del vestido.

Es por eso que Ward sigue siendo un enamorado de la mujer, sobre todo de su esposa, a la cual ensalza con cada diseño de Alta Costura que sale de sus manos. Y es ella la que lo sigue motivando a crear tanta belleza.

¿Dónde presenta sus looks?

Cada año exhibe dos colecciones de Alta Costura en París, dos colecciones de ready-to-wear que se muestran en showrooms en París y Nueva York, y dos colecciones de novia que se muestran en Barcelona y Nueva York. Además, viaja a muchos países de América Latina para atender a sus clientes de manera personal e íntima.

¿Cuánto cuestan?

- Los conjuntos de prét-á-porter se venden entre los 6 mil 600 y 13 mil dólares.

- Los vestidos de Alta Costura pueden empezar en los 50 mil dólares, ya que se produce sólo una pieza por país.