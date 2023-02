Toma la batuta

Lydia Tár es una extraordinaria directora de orquesta, tan implacable consigo misma como con los demás. Sinfonías, rigor, genio, presión, abusos y hasta cultura de la cancelación componen una partitura muy compleja, que pretende incomodar al espectador.

Todo ello, cargado sobre los hombros de Cate Blanchett, la actriz australiana, de 53 años, quien está nominada al Oscar como “Mejor Actriz’, por su trabajo en esta cinta que estrena en cines este jueves.

Tár supondrá el tercer Oscar de interpretación femenina para la australiana. Un club en el que solo están Frances McDormand, Meryl Streep e Ingrid Bergman. Aunque el récord pertenece a Katharine Hepburn, con cuatro.

La actriz australiana ya ha hecho historia en la gala de los Premios Oscar ganando como Mejor Actriz en 2014 con la película Blue Jasmine, así como también en 1998, cuando formó parte del film Elizabeth.

Por lo mismo, tanto ella como toda la audiencia que ya vio Tár, espera que otra vez se quedé con otra estatuilla del Oscar, tomando en cuenta que ya salió ganadora de los Globos de Oro.

Desafiante rol

Hace dos décadas, un perfil de The New York Times la definió también como “adicta al trabajo”. En otro artículo reciente del mismo diario, en cambio, la actriz hablaba del deseo de ralentizar. De su familia, sus cerdos, sus ovejas, de aprender a hacer queso o, quizás, hacerse apicultora.

El director del film, Todd Field, expresó sobre la actriz y su desafiante papel: “Este guion fue escrito para una artista: Cate Blanchett. Si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz. Esto no sorprenderá a los cinéfilos, aficionados o no. Después de todo, ella es una maestra suprema. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate era algo realmente asombroso de contemplar".

"Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos posibles, esta es la película de Cate”, agregó.

Un mundo masculino

Lydia Tár reina en un mundo de hombres, dominando con destreza sus manos y la batuta, símbolo fálico indispensable para llevar a la orquesta al destino musical deseado. Sus méritos curriculares en el cosmos clásico incluyen la conducción de la Orquesta de Nueva York, una maestría en la Universidad de Viena luego de recibirse en Harvard, cinco años de estudio de cantos indígenas peruanos y, como si todo eso fuera poco, cuatro estatuillas coleccionables: un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. La cereza del postre: supo ser la protegida de Leonard Bernstein.

La trama la encuentra enfrascada en los preparativos de una grabación definitiva de la Sinfonía n.º 5 de Mahler, uno de esos registros sonoros destinados a transformarse en futuro clásico de la compañía discográfica Deutsche Grammophon.

Para verla

23 de febrero

Tár (Estados Unidos, 2023)

158 miniutos

Drama, Musical

Elenco: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer

Director: Todd Field