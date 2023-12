Toma Consuelo Duval terapias tras robo en su domicilio

Ciudad de México.- Consuelo Duval dijo estar luchando para salir adelante después del robo en su domicilio que presuntamente cometió una ex empleada del hogar a principios de diciembre.

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informara que se está investigando a una mujer identificada como Lissandra "N" por el robo de efectivo y joyas en casa de la comediante, Duval compartió en un encuentro con la prensa que está acudiendo a terapias para intentar salir adelante después de lo sucedido.

"Estoy intentando salir adelante y dejar esta página atrás, la ley está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío. La verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro y me llevó a otro lugar, estoy trabajando para que este remolino de emociones que pasó en mi casa esté tranquilo otra vez...

"Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, y tratando de entender que el mundo es así, que la realidad es así", aseveró.

Confía en la labor de las autoridades

Aunque la actriz externó sentirse insegura tras el robo, añadió que no pretende dejar de residir en México como lo han hecho otras estrellas para su tranquilidad.

Sin importar su estado actual, Duval explicó a la prensa que todavía no está en condiciones para compartir detalles sobre las investigaciones y cómo ocurrió el robo, pero, se dio tiempo para negar que la atención que le brinda la Fiscalía es preferencial debido a su fama.

"Lo que sí puedo decir es que en ningún momento de mi vida, jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido, yo tengo un abogado que la Fiscalía me asignó. Del otro lado tienen un abogado pagado, entonces no estoy utilizando para nada mi nombre y estoy haciendo lo que la ley me diga".

La intérprete de Federica P. Luche añadió que tiene fe en que las autoridades le darán una solución a su favor, pues considera que las investigaciones están avanzando de manera efectiva.

Sobre los bienes que le sustrajeron, la humorista refirió que Lissandra "N" ya había entregado gran parte del botín a sus cómplices, quienes huyeron en autos.

"Hoy por hoy, mi realidad es que no me pasó nada, no le pasó nada a mis perros, sí fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recuperará trabajando, como he sabido hacerlo. Duele porque tampoco se le debe decir 'es dinero nomás', no, es un dinero que significa, que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa, que sí duele", mencionó.

Consuelo Duval no quiere perder su esencia

La actriz no se había imaginado que su entonces empleada tenía intenciones negativas, debido a que siempre se mostró empática con ella, aún así, compartió que no piensa cambiar de actitud en caso de que requiera volver a contratar a alguien en los próximos meses.

"No me la esperé y menos de una mujer. Que una mujer haga esto con otra, no me la esperé y tampoco que tuviera esa sangre fría, tampoco me la esperé. No voy a dejar de confiar, no voy a volver a ser la mujer que yo era y que creía en los seres humanos y sobre todo en las mujeres que se dedican a ayudarnos en el hogar, son las que más respeto y amor, y cariño, merecen, no voy a dejar de creer en ellas".

Con una actitud positiva, Consuelo Duval confronta su realidad sin tener intenciones de cobrar venganza contra la implicada, pero sí siendo más cuidadosa y selectiva al momento de contratar a alguien.