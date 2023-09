Tom DeLonge mezcla OVNIs y skate en 'Monsters of California'

El músico icónico de Blink-182, Tom DeLonge, conocido por su ferviente interés en la investigación de OVNIs y actividad extraterrestre, ha dado un giro inesperado en su carrera al debutar como director con la película titulada "Monsters of California".

El tráiler oficial de la película fue lanzado recientemente, y su estreno en cines de Norteamérica está programado para el 6 de octubre.

La película se centra en un grupo de amigos de la escuela secundaria en el sur de California, liderados por Dallas Edwards, interpretado por Jack Samson. Dallas descubre que su difunto padre era un agente gubernamental involucrado en investigaciones intergalácticas intrigantes. Determinado a continuar el trabajo de su padre y descubrir una conspiración paranormal oculta por el gobierno, Dallas y sus amigos se embarcan en una aventura peligrosa que los lleva cara a cara con algunos de los secretos mejor guardados del gobierno.

El tráiler muestra la intensidad y el misterio de la trama, con una destacada aparición de la canción clásica de Blink-182, "Aliens Exist", que añade una nota nostálgica al avance.

"La película toma mi fascinación por lo inexplicado, la combina con la cultura del skate de la que formé parte, y agrega mi ridículo sentido del humor que millones pudieron presenciar durante mis días en Blink-182", dijo DeLonge en un comunicado compartido por Gizmodo.

"En los últimos años, he tenido la buena fortuna de ayudar al gobierno a recordar cuánto le importan los OVNIs a través del trabajo que hacemos en To The Stars, y esa experiencia inspiró esta película. No puedo esperar a que el público vea la divertida y alocada aventura en la que se embarcan estos jóvenes".

El elenco de la película incluye a talentosos actores como Casper Van Dien, Camille Kostek, Richard Kind y Arianne Zucker, lo que añade un atractivo adicional al proyecto.

Además de su incursión en el cine, Tom DeLonge ha estado ocupado actuando con Blink-182 en la gira mundial 2023/2024, marcando su regreso al grupo después de su partida en 2014.

Actualmente, no se ha confirmado si la película de Tom DeLonge estará disponible en México, ya sea en salas de cine o en alguna plataforma de transmisión en línea.