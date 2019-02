Todos quieren con ella

Ciudad de México— El director mexicano más popular del momento es Alfonso Cuarón, pero la figura nacional sensación de las grandes ligas del cine y la televisión es mujer y se llama Issa López.

Admirada por Stephen King y apadrinada por el mismísimo Guillermo del Toro, la realizadora, escritora, productora, editora y actriz acaba de ser firmada por Legendary, casa detrás de títulos como Godzilla, Pacific Rim y El Hombre de Acero.

“Es un thriller con elementos supernaturales, una historia de venganza centrada en mitología mexicana”, dijo escuetamente desde Londres sobre el proyecto que tiene entre manos y será producido por Wyman (Fringe) y Sherri Marsh (Vikings).

Los estudios se acercaron directamente a López, cuya fantasía oscura Vuelven, que mezcló fantasmas con la violencia que se vive en México, fue merecedora de 55 premios alrededor del planeta.

“Ellos consiguieron los derechos de cierto material y me llamaron: ¿Qué harías con esto? Le di mi propio enfoque y enloquecieron. Se cerró el deal”.

Paralelo, la capitalina avanza en ‘Three Sundays’, un musical de Paramount a rodarse en Nueva York, descrito por ella misma como una suerte de Fiebre de Sábado por la Noche latino y actual.

Además, con su mentor Del Toro, quien quedó maravillado por Vuelven, prepara un largometraje de terror cuya idea, asegura, ya está aterrizada.

Issa está en Londres, no de placer sino en el estrés de la edición, porque su nombre, por si fuera poco, también es suculento para la pantalla chica.

La mexicana fue llamada para dirigir el final de la segunda temporada de la serie Britannia, mezcla de historia y fantasía, comparado con ‘Game of Thrones’ por su epicidad, violencia y toques de magia.

“Es una broma constante aquí: ‘This is not Game of Thrones’. Esto es una serie histórica sobre cuando los romanos invadieron Britania en el siglo I. Romanos contra celtas y druidas”, intentó resumir.

Rodado en Londres, el condado de Cumbria y en los legendarios estudios Shepperton de Surrey, el show fue creado por Jez Butterworth, laureado escritor de cintas como Spectre y Al Filo del Mañana.

David Morrissey, Kelly Reilly, McKenzie Crook y Julian Rhind Tutt forman parte del reparto.

“Tomé el proyecto aunque no debería porque ando en mil cosas, pero soy fan. Me gusta Game of Thrones pero no tiene humor y esto sí”, dijo.

Aunque es famosa por el terror y las comedias (Todo Mal, por ejemplo), López goza como niña haberse adentrado en un producto totalmente distinto a ello.

“Yo no creo en los géneros, creo profundamente en las historias. Mientras haya historias y personajes buenos, no me importa por dónde se muevan”.

Se estima que la segunda temporada de Britannia se estrene en primavera de este año.