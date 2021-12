Todos aman a Camilo

The New York Times The New York Times

Risueño, cero polémico, felizmente casado, vestido con ropa hippy en lugar de camisas de Gucci y luciendo un bigote daliniano en lugar de los reglamentarios abdominales y tatuajes. La nueva estrella de la música urbana latina despierta unánime aprobación entre jóvenes, niños y mayores. Parece difícil despuntar entre la actual marabunta de reggaetoneros, pero él lo ha conseguido con una música amable que celebra la felicidad de las pequeñas cosas. "Yo no tengo pa'abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa; aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo", descerraja en el single que inunda las radios, "Vida de rico"; uno de los cinco que figuran actualmente entre los 50 más vendidos en España. Para todas las edades Personas de todas las edades encontraron en sus canciones un reducto de alegría; descubrían en ellas a un tipo que, en ese clima adverso, era feliz. La gente deseaba contagiarse de felicidad. Esa dicha proviene de un hecho más singular incluso que su escultórico mostacho: sus temas narran su historia de amor con Evaluna Montaner, actriz y cantante venezolana, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2020. El video de "Por primera vez" (la canción que da título a su primer álbum) es, tal cual, el video de la boda (acumula 340 millones de reproducciones en YouTube). Evaluna es protagonista de otros de sus clips, lo que la convierte, a ojos y oídos de la audiencia, en destinataria de sus amorosos versos. "Creo que mi oficio consiste en señalar pequeños detalles que están ahí", explica Camilo con modestia. "Por eso la gente ha conectado con mi música: porque señalo cosas que forman parte de la vida cotidiana. Esa simplicidad hace que la gente se identifique. La vida cotidiana tiene más carne cinematográfica que cualquier película de Tarantino". Conócelo -Hijo de padres dedicados a la panadería y la apicultura -Su historia bajo los grandes reflectores se remonta hasta 2006, cuando participó en el programa Factor X junto a su hermana Manuela - Ha publicado sus dos álbumes de estudio: "Por primera vez", de 2020, y "Mis manos", de 2021 - El cantante espera a su primer bebé con la también actriz y cantante Evaluna (hija de Ricardo Montaner), y que se llamará Índigo -Tiene 27 años, más de 24 millones de seguidores en Instagram y arrasó en los Latin Grammy