Todos abordo del expreso de locura

Brad Pitt regresa a la pantalla grande con su nueva película: Tren bala. Esta es una de las últimas apuestas grandes del verano y promete llevar a los espectadores en un viaje lleno de acción, adrenalina y peleas brutales.

En ‘Tren Bala’, la película de David Leitch que se estrena hoy, el experto asesino Ladybug (Brad Pitt) confía en que su aparente mala suerte no arruine su nueva misión. Sólo debe subirse a la locomotora, robar un maletín y bajarse en la siguiente estación. Simple. O quizás no, porque otros seis sociópatas intentarán completar la misma misión, lo que llevará al espectador a un viaje de acción, locura, golpes y oscura diversión.

"El tren es un lugar donde se sube gente de todo el mundo, de todas las razas y clases sociales, todo a bordo. Y confiamos en que nos lleve a nuestro destino, pero entre eso hay muchas paradas, la gente sube y baja, siempre hay una oportunidad de conocer a alguien que nunca has visto. Sólo que, en nuestra película, los que se suben son una bola de sociópatas. ¿Qué pasa en un tren donde se sube toda esta gente y se empiezan a matar entre ellos? La respuesta es. mucha diversión", compartió, en charla virtual, el actor Brian Tyree Henry, quien da vida a "Lemon".

Aaron Taylor-Johnson se suma como ‘Tangerine’, el hermano ‘gemelo’ de ‘Lemon’; Bad Bunny es el criminal de ascendencia latina ‘The Wolf’; Zazie Beetz es ‘The Hornet’; Andrew Koji es ‘Kimura’, y Joey King da vida a la tierna pero letal ‘The Princess’. El filme está basado en la novela negra ‘Maria Beetle’, del japonés Kotaro Isaka.

Taylor-Johnson resaltó la química en pantalla entre ‘Tangerine’ y ‘Lemon’, misma que brotó casi naturalmente con su colega.

“Nos hicimos amigos al instante. Creo que hay mucho humor en nuestros personajes. Somos 'gemelos', pero no queríamos hacer esa broma de que uno era blanco y otro negro; queríamos mostrar una hermandad, son personajes que tienen una historia de compañerismo, amor y empatía, realmente se protegen uno al otro", detalló el británico.

"Ambos venimos de familias llenas de hermanas, nunca tuvimos hermanos en nuestras vidas, no tuvimos la oportunidad de crear una hermandad y construir algo así. Y teníamos que mostrar eso en pantalla", agregó el afroamericano.

Eso sí, fue un lujo tener escenas de acción con una figura como Pitt, aunque tanto Taylor-Johnson como Tyree Henry salieron mal librados.

Ni tan malo

El realizador subrayó, además, el talento del cantante boricua, quien se sumó a la producción como el matón latino por recomendación e insistencia de su propia esposa.

"Me integré cuando el libro ya estaba adaptado. El autor es muy conocido en Japón, pero había pedido hacer la película con un tono global, quería expandir su mundo, así que había un personaje latino, dos británicos, el estadounidense. pero el alma de la trama era japonesa. Es una paleta del mundo, una película global.

"Y el trabajo de Bad Bunny fue genial. Vino al proyecto por insistencia de mi productora creativa, que es mi esposa. Ella sabía que le podía poner esa pasión que necesitaba el personaje. Y no se equivocó: tiene un carisma enorme, trajo todo eso a las primeras reuniones. No tengo más que grandes palabras para él. Fuimos a verlo a un show que dio en Toronto y no podíamos creer cómo lo quiere la gente", compartió Leitch.

Ficha técnica

Bullet Train

Duración: 126 minutos

Dirección: David Leitch

Reparto: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Logan Lerman, Masi Oka, Miraj Grbic, Bad Bunny, Johanna Watts, Pasha D. Lychnikoff

Género: Acción. Thriller. Comedia

Sinopsis

Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.