Tiran la casa por la ventana

Luego de cuatro meses sin tener alguna actividad, Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga ofrecerá un concierto virtual este sábado 18 de julio a través de la plataforma digital Bobo.

Tocarán todos sus éxitos con la idea de mantener esa conexión con su público.

“Daremos un concierto mundial, queremos que la gente disfrute desde casa y con su sana distancia; queremos que se escuche y se vea hasta el último rincón del mundo, tal y como lo decía su fundador don Cruz Lizárraga, y eso precisamente estamos trabajando bastante para llevar a todo el mundo nuestra música, estamos adaptándonos a esta nueva normalidad”, dijo en entrevista para El Diario Geovanni Mondragón, vocalista de la Banda.

Fiel a su costumbre, también innovarán con un escenario de forma hexagonal, para tomar la distancia entre los integrantes de la banda.

“Será un evento donde la banda El Recodo está tirando la casa por la ventana, se está planeando hacer un show pienso que mucho mejor de los que han visto en vivo, durante el concierto estaremos trabajando los 17 integrantes de la banda a sana distancia, cada uno en una tarima; estará dividido el escenario para que no tengamos contacto entre nosotros, queremos que la gente vea que nosotros no hemos bajado la guardia de cuidarnos y llevarles un concierto de calidad con la energía que traemos cada uno de nosotros”, expresó emocionado.

Mediante un sondeo que realizaron por medio de las redes sociales de la agrupación sinaloense, donde preguntaron al público los temas que les gustaría escuchar durante el concierto, se eligió el repertorio que brindarán a sus seguidores.

“Tuvimos muy buena respuesta, escogimos las canciones que la misma gente nos ha solicitado que toquemos, no por ser integrantes de la cuarta generación de la Banda El Recodo de músicos no piensen que no vamos a tocar canciones de antaño de la banda, vamos a tocar de todo un recorrido musical de grandes éxitos”, comentó.

El Recodo sigue demostrando que se ha sabido adaptar a la situación que se vive alrededor del mundo, pues desde que todo esto inició se han mantenido muy activos y cercanos a su público a través de redes sociales. Hacían videos en vivo y posteriormente lanzaron “El Show de la R”, el cual es un vlog-podcast que se transmite en YouTube y Spotify.

QUE NO SE TE PASE

Concierto virtual: Banda El Recodo

Hora: 20:30

Costo de los boletos:

Preventa 99 pesos

Venta general 120 pesos

Día del evento 150 pesos

Venta de boletos: www.eticket.mx/eventos

