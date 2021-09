Tino Contreras brillo bajo las luces de la frontera

Fue a principios de los 40 cuando, con 17 años, Fortino Contreras González hizo de Ciudad Juárez su plataforma mundial.

En esta frontera formó su primera orquesta, ‘la de la Juventud’, introduciéndola a la programación de la entonces pujante estación de Radio XEJ, que realizaba transmisiones en vivo, de control remoto, en los centros nocturnos más afamados de la localidad, donde Tino se presentaba junto a otra innumerable variedad de músicos que hicieron época en la frontera.

“Mi padre, Guillermo Leos, tocaba el sax alto con el maestro Contreras, tenía 17 años, lo hizo en las orquestas de la época. Ambos compartían noches de buena música y aplausos en distintos lugares como el Lobby Café. De ahí salían corriendo para pasarse a tocar al Palacio Chino y así, daban la vuelta por los mejores centros nocturnos de la ciudad”, dijo Guillermo Leos Jr., quien en los últimos años mantuvo contacto con el baterista a través de redes sociales.

Su sencillez fue tan grande como su privilegiada memoria. Aunque su edad era avanzada, el maestro Contreras recordaba su vida en la música en Ciudad Juárez a la perfección, así como los nombres de sus colegas músicos de la época.

“Tuvimos un contacto muy efímero a través de las redes, el maestro tuvo a bien contestar mi solicitud de amistad y luego compartimos mensajes y algún par de fotos. Él me invitó a un concierto que ofreció en Chihuahua el 18 de mayo del 2018, y no puedo olvidar cómo me tomó emocionado de la mano y recordó sus años mozos en Juárez, junto a músicos como mi padre. Luego, a través de redes, compartí con él una imagen, y me dijo todos los nombres de los compañeros. Fue extraordinario”, asevera Leos Portillo.