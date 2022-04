Tiñen de verde la alfombra roja

Después de varios años de espera ayer miércoles se presentó el estreno de la película ‘Green Ghostand the Master of the Stone’ protagonizada por el empresario Charlie Clark, quien debutó al lado de actores y actrices de renombre internacional de la pantalla grande.

Calzando sus tenis de color verde fosforescente y rodeado de su elenco conformado por las estrellas del cine Elpidia Carrillo, Renee Víctor, Marco Marzar, así como del prestigiado actor Danny Trejo, entre otros, el ahora actor recorrió la alfombra verde para atender a los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales.

“Por fin llegó el día… Estoy tan emocionado y tengo mucho orgullo y agradecimiento con todo mi equipo Charlie Clark e Infiniti que trabajaron conmigo en conjunto con todo el equipo de Hollywood para lograr este evento”, dijo emocionado quien compartió créditos con Sofia Pernas y Kuno Becker.

La cinta cinematográfica, clasificada dentro de los géneros de acción, comedia, aventura, comedia y fantasía, cumple con todos los requisitos para que los amantes del cine disfruten y pasen un buen momento, dijo Clark, previo a la presentación del estreno en una de las salas de Alamo Drafthouse East El Paso.

A su vez el actor mexicoamericano Danny Trejo, en su primera visita a esta ciudad y en convivencia con los invitados dijo: “Me siento muy bien aquí y feliz de haber participado en esta película. Todos son muy cariñosos”.

El actor, radicado en Los Ángeles, California, y reconocido especialmente por su papel de Machete en la serie de películas Spy Kids y el de Tortuga, como miembro del cartel que se convierte en informante de la DEA en Breaking Bad, posó y se tomó fotografías con sus fans y firmó autógrafos.

Poco antes de las siete de la tarde los invitados especiales, entre los que se encontraban el cónsul de México en el Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León y su esposa, el juez del condado Ricardo Samaniego y el representante del Distrito 3, de la Ciudad de Socorro Rudy Cruz y su esposa, se dirigieron a la sala para disfrutar la película.

Con palomitas y refrescos de cortesía a cargo de la agencia automotriz dirigida por el ahora actor de cine Charlie Clark los invitados disfrutaron del filme en la comodidad de sus asientos.

“Excelente película me reí mucho y es una película muy familiar”, dijo uno de los asistentes a la premiere para luego pedirle a Charlie Clark posar para la tradicional selfie.

En la película desarrollada en una ciudad fronteriza de Texas, el vendedor de autos Charlie se ilumina como el luchador de lucha libre enmascarado "Green Ghost" y se enfrenta a varios asaltantes que llegan en busca de una esmeralda de otro mundo.

Explicó que en su papel como vendedor de autos y luchador "me doy cuenta que tengo superpoderes y al lado de mis amigos luchamos para salvar a la humanidad”, dijo, quien pasó gran parte de su infancia con su niñera Mari Cruz Aurora Aguirre, a quien se refiere como su “Nana”, originaria de Montemorelos, Nuevo León, México.

Y es que a decir de los productores la historia jamás contada del verdadero Apocalipsis maya narra de un grupo secreto de superhéroes mexicanos, conocido como El Trío de la Luz, quienes se ven obligados por el destino a incluir a su gringo adoptivo en su grupo para unirse a la lucha por salvar a la humanidad.

“Tuve un gran casting yo era el único que no tenía la experiencia como actor pero afortunadamente tenía a mi lado a un profesional como Andy Chen, como instructor de acción, que ha preparado a actores como Will Smith y Jennifer López -JLo-, entre otros” comentó el también vendedor de autos.

En su película con duración de 95 minutos y clasificada para toda la familia, enfatizó que él no fue un superhéroe sino un antihéroe en el que quiso burlarse del superhéroe gringo. “Yo quise hacer lo mismo porque tengo una cara de gringo que cuando habló en español la gente se sorprende", agregó, quien se crió en McAllen, Texas.

Y remató: "quise también burlarme de mí mismo como en los comerciales de televisión y en el fantasma verde", :.

Reiteró que aunque la película resalta la importancia de la familia que no es propiamente la de una familia tradicional que explica de donde naciste o de quien naciste sino quien te cuide como mi nana lo hizo.

“Mi familia mexicana me cuidó, me dieron mucho amor, mucho cariño y por eso yo tengo el ambiente que tenemos en todos nuestros negocios”, expresó el concesionario quien espera en breve ver la película con su nana a quien dedicó el filme, y con su hijo Christopher Adrián, de 9 años de edad, ambos inspiradores de su película.

El equipo dio a conocer que será hoy viernes 29 de abril que será proyectado el film dirigido por Michael Olmos, en 108 salas cinematográficas establecidas en diferentes ciudades del estado de Texas.