Timberlake y Biel son padres por segunda vez

Agencia Reforma / Jessica Biel y Justin Timberlake

Ciudad de México— El cantante Justin Timberlake confirmó que él y su esposa, la actriz Jessica Biel, dieron la bienvenida a su segundo hijo, un varón a quien llamaron Phineas.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación de The Ellen DeGeneres Show de una entrevista que la presentadora tuvo con el artista para su emisión de este lunes.

"Es increíble y tan lindo. Nadie duerme. Pero estamos emocionados. Estamos emocionados y no podríamos estar más felices. Y muy agradecidos", comentó Timberlake.

DeGeneres fue de las pocas personas fuera de la familia cercana de las celebridades que conocía sobre el embarazo de Biel, como lo hizo saber en su entrevista.

"Creo que estábamos haciendo un FaceTime y dijiste: 'Oye, ¿quieres saber un secreto?', y luego Jessica entró y puso su mano sobre su estómago. Y tú estabas como: '¡Voy a tener otro bebé!'", relató la presentadora.

Quien está disfrutando mucho el nacimiento del nuevo integrante de la familia Timberlake es Silas, el hijo mayor del intérprete de "Can't Stop the Feeling" y la estrella de The Sinner, quienes se casaron en 2012, nacido en abril del 2015.

"Es genial. Silas está súper emocionado. En este momento le está gustando mucho (ser el hermano mayor). Phin aún no puede caminar ni perseguirlo, así que veremos qué pasa".