Tienen Los Amigos Invisibles ideas claras

Ciudad de México.- "Voltaren's Dream", del disco Repeat After Me, es una de las canciones favoritas del vocalista de Los Amigos Invisibles, Julio Briceño, pero sólo en su casa lo escucha porque nunca lo tocan en vivo.

Ejemplos similares abundan en el repertorio de los venezolanos porque se han asumido en una dualidad: dentro del estudio tratan de no quedarse con ganas de nada y hacen música que los deje satisfechos, pero en los shows eligen sólo éxitos.

Complacerse a sí mismos y a su público es una de las claves que les ha permitido cumplir 31 años firmes en la música.

"Veo a Los Amigos como a un Óscar D'León, Banda Limón o Ángeles Azules: esperas ir y que toquen sus 20 grandes temas, estamos ahí para eso. El 85 por ciento del show es lo que nos dan los algoritmos de las canciones más escuchadas en todas las plataformas", detalló Briceño, en entrevista.

"No nos estamos dando mucha mala vida de qué tal si tocamos esa canción del 92. Diseñamos el show de manera que sea energético. Vemos del disco nuevo cuáles son las que más están escuchando y no pasamos de cinco porque sabemos que la mayoría de las personas no tienen paciencia: quieren los hits".

Durante su carrera han lanzado temas tan populares como "Mentiras", que rebasa 152 millones de reproducciones en Spotify, pero, como buenos músicos, también admiran a colegas.

Hace poco, el cantante y su esposa fueron a ver a Hombres G, pues ella es fan. Ahí, Briceño constató que los clásicos son los que más energía despiertan en el público. Sin embargo, Los Amigos tienen claro que cada material que graben debe generar buena respuesta y añadirle un plus a su legado.

"Nos sorprendió mucho 'Canción Ecológica', del último disco. Fue superexperimental, la pusimos casi al final porque era muy rara y es de las que más vistas tiene. Cuando pasa, te alegras de que haya entrado un nuevo hit, por llamarlo de alguna manera.

"Está pasando con 'Váyanse Todos a Mamá', la nueva canción, con Rawayana. Cuando sacas un disco o un single y te encuentras con un comentario que dice que te descubrieron con ello, vemos que después de 31 años seguimos sumando fans", destacó el cantante.

Su más reciente material, Cool Love, es de 2022. Aún no saben cuándo volverán a grabar algo, ni siquiera si volverán a hacerlo, pero, por ahora, dicen sentirse totalmente satisfechos y felices con lo que hacen.

"En la banda ha habido ciertos cambios de originales (sólo quedan Briseño y el bajista José Rafael Torres 'Catire'), que se cansaron de girar. Si hubiesen podido ganar más dinero de la venta de discos, seguirían, pero se cansaron de girar como gitanos. Los que seguimos estamos disfrutándolo", afirmó.

Hasta ensayando disfrutan. Ayer, la banda irradiaba sólo ánimo y energía en un estudio en la Condesa, al preparar su show de hoy en el Teatro Metropólitan. Briceño adelantó que será un espectáculo largo, con las canciones que los fans han pedido y hasta con un par de tributos sorpresa "muy chilangos".