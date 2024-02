Tiene Usher fallas técnicas en el show del Super Bowl

Ciudad de México.- Durante 13 minutos, Usher se apoderó de la cancha del Super Bowl e hizo un repaso por su carrera junto a sus más grandes amigos como Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon, pero todo se vio opacado debido a una falla de audio.

El cantante de 45 años abrió su presentación junto a un grupo de bailarines que hacían coreografías de un circo, pero en los dos primeros minutos del espectáculo se registró la falla del micrófono, que ocasionó que los asistentes no pudieran escuchar lo que cantaba.

Fue hasta que Alicia Keys apareció en la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas que los productores del artista pudieron auxiliarlo.

Usher interpretó éxitos como "If I Ain't Got You" y también su clásica canción "OMG", en donde aprovechó para compartir el escenario con Will.i.am.

Sin embargo, la actuación del cantante se volvió a ver afectada a la mitad del show, pues aparentemente el equipo de sonido le apagó uno de los micrófonos, lo que hizo que el cantante tuviera que utilizar uno tradicional.

Usher salvó el espectáculo al patinar en todo el escenario mientras cantaba "Yeah!", una de sus canciones que en los últimos meses se ha convertido en un trend de Tik Tok.

La presentación de Usher ha dividido opiniones en redes sociales, pues consideran que faltó más emoción y también decepcionó a las fans de Justin Bieber, pues durante semanas hubo fuertes especulaciones de que podía subir al escenario para acompañar al cantante.