Tiene un plan para salvar a la humanidad

Continúa el festival de monólogos ‘Teatro a una sola voz’, que en su circuito norte programa tres obras en Ciudad Juárez. Luego de su arranque ayer, hoy presenta ‘La mama, cabaret’, espectáculo unipersonal de Gonzalo García González.

De camino a esta frontera, el actor tijuanense comentó que su motivación al escribir la historia fue hablar sobre la arraigada cultura del machismo en México, y que después encontró en el cabaret político la vía perfecta para la representación.

“Este monólogo fue un ejercicio que yo quería hacer porque a mí me gusta mucho el cabaret político mexicano porque es sátira, es irreverente, pero al mismo tiempo toca temas de pertinencia social”, expresó el histrión.

‘La mama, cabaret’, detalló, pone frente al espectador un acto de campaña encabezado por la Virgen María, pero no ceñida al personaje bíblico, sino una mujer empoderada y feminista del siglo XXI.

“En esa campaña política la Virgen María viene a hablar con sus hijas en la Tierra y les tiene la propuesta para que dejen de ser afectadas por la cultura machista”.

La crítica que hace el actor de 32 años no tiene un tono aleccionador, sino que invita a la audiencia a reflexionar y a reír con su propuesta.

Durante poco más de una hora, García actúa, canta y anima la participación en un espectáculo en el que los asistentes se convierten en el público del acto proselitista.

“Como la obra fue concebida como teatro cabaret hay mucha improvisación y retroalimentación, es muy interactiva. Canto seis canciones de regional mexicano a las que les cambié la letra para dar el discurso”.

Actor con 15 años de trayectoria, García se presentó con ‘La mama, cabaret’ en Tijuana y San Luis Río Colorado, como parte del recorrido que hará el festival

En su ciudad natal participa con la compañía Teatro en el Incendio, dirigida por Gilberto Corrales.

“Esto es lo primero que escribo, no me dedico a la dramaturgia, me he dedicado a actuar y en la compañía trabajamos a manera de laboratorio. Hemos estado en varias muestras nacionales de teatro y en festivales”, concluyó.

‘Teatro a una sola voz’ ofrecerá una tercera y última función mañana, cuando se presente ‘Memorias de un general’. No falte.

(Brisa Frías)

La mama, cabaret

21 de julio a las 7:00 p.m.

Centro Cultural Paso del Norte

Entrada libre