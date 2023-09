Tiene Steven Tyler daño en las cuerdas vocales

El cantante Steven Tyler, vocalista de la banda Aerosmith, reveló que tiene daño en las cuerdas vocales, por lo que tendrá que estar alejado de los escenarios al menos 30 días en lo que los doctores analizan su recuperación.

"Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días . Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el concierto del sábado que me provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder regresar y brindarles el desempeño que se merecen", compartió.

El intérprete de "Dream On" y su banda iniciaron hace unas semanas su gira de despedida en Finlandia con la que también celebran 50 años de carrera, tienen pactadas 30 fechas por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, se espera que el tour se expanda por todo el mundo.

En mayo Joe Perry, integrante de la banda, creyó que era el mejor momento de decir adiós, especialmente porque todos los miembros fundadores de la banda tienen más de 70 años. Tyler, de 75 años, es el mayor del grupo.

"Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto tiempo más estarán todos saludables para hacer esto Ha pasado tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Fue divertido, pero (estamos) un poco ansiosos por volver a la carretera", dijo.