¡Tiene RBD un monumental adiós!

Ciudad de México.- RBD se la jugó todo por un sueño porque sabe que en la vida es a perder o ganar, así que apostó sin miedo para el cierre de su Soy Rebelde Tour en el Estadio Azteca, donde el grupo finalizó la gira más taquillera del 2023. Previo a que iniciara el concierto, los fans intercambiaron las clásicas estrellas que Anahí usa en la frente y algunos brazaletes de la amistad al estilo de Taylor Swift. En los filtros del recinto, los asistentes recibían un brazalete con un listón rojo con franjas azules y un recuadro con batería que prendía con luz diferente al ritmo de cada canción. A las 21:55 horas arrancó el concierto y en la pantalla se proyectaron el universo con nebulosas y elementos galácticos antes de presenciar a los integrantes de RBD. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann bajaron sujetados de una plataforma. Con los ojos llorosos miraron a la multitud. Tomaron algo de aire y empezaron a cantar "Tras de Mí". Christian portó una fajilla con muñecas de Frida Kahlo. Las pulseras se prendieron de rojo y todos levantaron su puño en el aire. Los cinco RBD se tomaron un momento para recibir los elogios del público durante cerca de un minuto antes de dar paso a "Un Poco de Tu Amor". "Buenas noches, Estadio Azteca. Esto es un sueño hecho realidad. Esta noche está llena de emociones y melancolía. Solamente queremos decirles gracias infinitas", dijo Anahí. La mayoría de los fans portaba el uniforme del Elite Way School: camisa blanca, saco rojo, corbata roja con rayas azules y blancas, falda o pantalón de mezclilla. "Hace 15 años que debemos haber despedido aquí en el Estadio Azteca, pero hoy es el último concierto del Soy Rebelde Tour en nuestro País, donde todo nació. A pesar de cualquier diferencia o problema, es más fuerte el amor que nos une", agradeció Dulce María. Soy Rebelde Tour es la sexta gira de RBD que marcó el reencuentro del grupo luego de su despedida, el Tour del Adiós, a finales de 2008. "Ha sido un viaje hermoso, hace un año cuando lo platicamos ni imaginábamos lo que iba a pasar", mencionó Maite, con la voz entrecortada y los aplausos del público. La nostalgia de los fans estuvo a tope, algunos lloraban al cantar, se abrazaban entre ellos y se grababan para inmortalizar el momento. RBD quiso aprovechar el sentimiento para grabar el video oficial de "Cerquita de Ti", el sencillo lanzado el 17 de agosto luego de su reencuentro. Los cinco caminaron al centro para unir sus manos en señal de unidad. Christopher dedicó "Inalcanzable" a todas las personas que ya dejaron el plano terrenal e hizo un llamado por la paz, mientras cantaba sentado frente al piano. El fenómeno de RBD traspasó generaciones, ya que en cuanto la banda anunció el reencuentro el pasado 19 de enero generó expectativas en sus fans que crecieron con ellos. Incluso, como algunos ya son papás, llevaron a sus pequeños a esta despedida, por lo que había varias generaciones rebeldes reunidas. Entre los invitados especiales que asistieron al concierto estuvieron Jorge D'Alessio, Alex Speitzer y Fernanda Castillo. El orgullo "rebelgay" con Christian, quien invitó a sus seguidores a salir del clóset y disfrutar de su libertad sexual. Como ya es tradición de la gira, durante "Bésame Sin Miedo" se proyectó una kiss cam en la que salieron Wendy Guevara y Checo Pérez con sus respectivas parejas. También hubo una propuesta de matrimonio y mostraron el anillo de compromiso. "Dulce, te sigo desde años, regalame tu corbata", decía un letrero de una seguidora como petición para el momento final del concierto. Con la paz como estandarte, en las primeras filas del público, la gente sostenía globos en color azul. Ella estaba vestida de azul y lucía una capa del mismo con la imagen de Frida Kahlo. En la última nota, Dulce se quebró y se le salieron las lágrimas hasta arrodillarse en el piso. Recibió una bandera de México y la ondeó. Del luso levantó una cartulina con la leyenda: "Hasta siempre gracias" acompañada del símbolo de amor y paz."Hoy se cierra un ciclo y es muy difícil llegar a decir adiós. No sabemos lo que va a pasar, pero hoy se cierra el Soy Rebelde Tour. Gracias por no parar de soñar. Gracias por darme tanto amor y ayudarme a vencer mis miedos. Algo que parecía imposible se hizo realidad gracias a ustedes", agradeció Dulce. En "Este Corazón" las pulseras se prendieron de rojo simulando los latidos de un corazón. RBD hizo retumbar el Azteca cuando pusieron a los fans a marchar en su lugar. La banda hizo su promesa de amor a sus fans con "Siempre He Estado Aquí", tema que le rinde tributo a los títulos de las canciones exitosas de RBD como "Solo Quédate en Silencio". Maite tuvo su momento para invitar a sus fans a "Empezar Desde Cero". En el área de general A, la mayoría iba solo, pero la generación Rebelde une los corazones para que todos puedan cantar. ¡IMPARABLES! * 12 fechas de la gira en México. * 360 mil asistentes en 6 fechas en el Foro Sol con boletos agotados. * Soy Rebelde Tour es la gira más taquillera de un grupo en la historia de Estados Unidos con 130.5 millones de dólares durante 30 fechas, según Touring Data. * Es el tour con mayor recaudación en 2023 en EU, de acuerdo con la revista Pollstar. * Nominación a Mejor Tour Latino en los Billboard Music Awards 2023.