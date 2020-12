Tiene permiso para triunfar

La cantautora, actriz y bailarina María León, sigue a la conquista de nuevos ritmos y ahora sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de “Pedir permiso” en colaboración con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

“Esta canción nació como una cumbia que hicimos Marcela de la Garza y Mauro Muñoz quien aparte es el productor de la canción y fue quien me propuso hacerle un arreglo bandero para que se impregnara toda la canción de esta cachonderia y quedo increíble”, dijo la cantautora María León en entrevista para El Diario.

La artista de 34 años de edad, compartió que el tema viene acompañado de un videoclip el cual grabaron primero por separado, luego fue grabado en Monterrey, Nuevo León, en los estudios Victoria Récords bajo la dirección de Cruz García. En el clip es evidente la química y complicidad de María León y Edwin Luna. El tema debutó en el Top 5 de la lista Regional Mexicano de iTunes.

“Descansaremos un poco para pasar las fiestas navideñas, luego continuaremos con la promoción el 2021 y espero tener un par de proyectos presenciales al lado de Edwin Luna”, explicó.

Con más de 18 años de trayectoria la tapatía, se encuentra siempre muy activa en redes sociales, además su nombre ha sonado bastante entre los investigadores en la segunda temporada ¿Quién es la Máscara? siendo una de las sospechosas de ser participante como Disco Ball.

María refirió que ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su vida.

“Este nuevo estilo y este disco en general donde he escrito de muchas cosas que me gustan, acongojan y emocionan me ha ayudado a sacar a mi sargento del closet, esta parte obscura que tenemos todos que en mí a lo mejor no me gustaba compartir esta parte de alburera, guarra, mezcalera, torpe, despistada porque soy todo eso también”.

Pasará en el mar las fiestas decembrinas en casa de sus papás que es una casita hermosa donde crecí muy acogedora, pero también mis papás llevan nueve meses encerrados en su casa, entonces rente una casa en el mar en medio de la nada, donde la vamos a pasar mi hermana, su pareja, mis papás, una amiga y yo, nos hace mucha falta vernos y alejarnos claustro cuarenteno”, compartió.

“Esta cuarentena ha sido para mí muy productiva, estoy contenta, me puse a componer junto Marcela de la Garza hicimos 64 canciones y de ahí salieron 34 demos y de ahí vamos a escoger las diez o doce canciones que van a formar parte de mi disco que quiero lanzar el 2021 y sacaré algunos sencillos antes de sacar el disco completo, además por lo pronto tengo fecha en el Teatro Metropolitan de la CDMX el 2 de octubre del 2021, espero que con esto de la vacuna exista nuevamente esta seguridad para volver a tener conciertos”, indicó.

DE CERCA

Nombre completo: María Elizabeth León Herrera

Nombre artístico: María León

Nació en Guadalajara, Jalisco

14 de febrero 1986

Edad: 34 años

Ocupación: Cantautora, actriz y bailarina

¡Síguela! en: instagram.com/sargentoleon