Tiene novio juarense

Instagram / Iván D’stefano es el novio juarense de la actriz Rose McGowan Instagram Internet

El 2020 no ha sido un mal año para todos. Después de luchar incansablemente contra Harvey Weinstein, la actriz Rose McGowan encontró tranquilidad y amor en México, con “un ser humano hermoso, un buen hombre” juarense.

“Su nombre es Iván y es del norte de México (…) Es simplemente un ser humano hermoso, un buen hombre y apropiado para su edad. Tiene 42 años, es tan guapo. A mí me parece una especie de estrella de cine latina de los años 40, pero es muy humilde, un humano honorable, que me apoya mucho. Y una de las mejores cosas es que no sabe mucho sobre mi extraño mundo”, reveló McGowan, de 47 años, en entrevista Extra TV.

Y efectivamente, el caballero que conquistó a la protagonista de ‘Scream: grita antes de morir’ (1996), es orgullosamente del norte del país. Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, completó sus estudios en la Escuela Secundaria Estatal Número 2 y en la Preparatoria Instituto Paso del Norte, y actualmente Iván D’stefano vive en Tulum, Quintana Roo con Rose.

“Vivimos juntos (…) Ya han pasado seis meses; me trajo tanta felicidad”, agregó la actriz.

Hasta hace poco, medios como Daily Mail se referían a Iván como ‘el misterioso y guapo hombre’ junto a Rose McGowan, pues ella ha sido muy discreta con su relación. En Instagram, por ejemplo, ha publicado varias fotografías junto a él, pero en ninguna lo etiqueta o menciona su nombre.

Iván, quien es gerente del negocio La Eufemia en Tulum, también es muy discreto en redes sociales. En su cuenta de Instagram, que cuenta con 155 publicaciones, sólo ha compartido una foto con la actriz (el 19 de octubre). Sin embargo, se sabe por distintos medios que él y Rose son pareja desde julio.

Poder extraordinario

Aunque Rose McGowan se ha alejado de los reflectores de Hollywood y en la actualidad no tiene papeles protagonistas en la pantalla grande o en streaming, aún tiene un poder extraordinario en la industria, uno que explota a través de sus redes sociales.

Su fuerza radica en haber sido una de las voces más activas desde que, en 2017, se desencadenó el movimiento #MeToo. Su testimonio contra Harvey Weinstein fue de los más solidos y contribuyó a llevar al magnate del cine a la cárcel.

“Durante 20 años me han callado, me han insultado, me han acosado, me han despreciado. ¿Y saben qué? Soy igual que ustedes”, dijo la actriz en 2017 durante su primera aparición desde que se hicieron públicos los abusos sexuales de Weinstein, en la Convención de Mujeres en Detroit, y sus palabras fueron más allá de Hollywood: “Todas somos #MeToo”, insistió. “He acabado siendo la voz de todas a las que nos han dicho que no somos nada”.

Los detalles del abuso que sufrió Rose aparecieron en un artículo de The New York Times en octubre de 2017, poco después de que el mismo diario publicara una investigación sobre el todopoderoso productor y los abusos sexuales que había protagonizado durante décadas. Ese artículo también marcó un antes y un después en la vida de McGowan, que dos décadas después del asalto desarrollaba en su cuenta de Twitter un ferviente activismo feminista

En febrero de este año, un tribunal de Nueva York declaró a Harvey Weinstein culpable de dos de los cinco cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres de acoso, abuso sexual y violación.