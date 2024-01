Tiene Issa López el mayor reto de su carrera

Ciudad de México.- La mexicana Issa López se siente como una superheroína: llegó a un punto en el que es capaz, dijo, de filmar cualquier cosa.

Esta idea de omnipotencia le viene tras haber creado, escrito y dirigido True Detective: Tierra Nocturna, la cuarta temporada de la serie criminal antológica, que HBO estrenará este 14 de enero.

El proyecto, uno de los de más alto perfil en el que está involucrado un cineasta nacional este año, la transformó por completo, admitió López en un encuentro con medios internacionales.

"No es una pequeña serie que transcurre en un departamento, ¡toma lugar en el Ártico! Hay escenas de crímenes, hay acción, hay muchos extras. Tuvimos que recrear un mundo en un lugar distinto, capturar el espíritu de una cultura que no es la mía, y trabajar con eso.

"Eran tantas cosas que no había hecho antes... fue terrorífico, pero creo que si no te atemoriza profundamente lo que haces, debes renunciar y hacer otra cosa. Debes espantarte".

Para cuando se lance el primer episodio de Tierra Nocturna habrán transcurrido 10 años desde que True Detective llegó a la pantalla chica y se convirtió en un producto de culto en Hollywood.

La primera temporada, estelarizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, quienes interpretaron a un par de detectives que investigan asesinatos en Luisiana, cautivó con su profundidad narrativa y filosófica, y oscuridad temática.

"HBO había buscado un cineasta para revivir True Detective, tomar la posta", relató López. "Hablaron con un montón. Creo que buscaban eso que yo vi en la primera temporada, unas sensaciones muy específicas, un sabor de la serie.

"No lo encontraron con nadie, hasta que llegué con mi propuesta. Estaban impacientes por contar con nuevos talentos. Vieron Vuelven y sintieron algo que les recordó True Detective. Me llamaron y me dijeron: '¿qué harías con esto?'".

López, quien llamó la atención del mundo fílmico con Vuelven (2017), un intenso drama sobrenatural sobre víctimas de la violencia en México, tenía algunas ideas cardinales para Tierra Nocturna: hielo casi eterno y dos mujeres investigadoras acechadas por las tinieblas.

Un ficticio pueblo en Alaska, Ennis, cumplió el primer elemento, y el segundo, Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis), dos mujeres uniformadas disímiles, que conforman un improbable equipo.

"El paisaje es un personaje, el tercer personaje. Estas dos mujeres tienen mucha historia entre ellas y batallan sus propios demonios. Se reúnen para resolver este misterio, pero ese misterio las va a destrozar", deslizó.

El crimen: ocho científicos que desaparecen en una estación de investigación, en un caso que tendrá ecos a un viejo asesinato sin resolver y a la cosmogonía de los indígenas iñupiaq, todo en una narrativa que se equilibra entre el thriller y el terror.

"La relación de ésta con la primer temporada... comparten el mismo mundo. Hay guiños en todos los episodios, personajes que están relacionados con cosas que ocurrieron en esa primera temporada. Hay que mirar detenidamente", pidió.

Con Tierra Nocturna, López pudo cumplirse una ambición y capricho como creadora, contar una historia criminal liderada por Foster, recordada como la agente Clarice Starling del FBI en El Silencio de los Inocentes (1991).

La ganadora de dos premios Óscar es famosa por ser implacable con sus negativas a decenas de ofertas actorales, pero tras ver Vuelven aceptó reunirse con la mexicana, quien ahora, ha dicho la estadounidense, es su cineasta favorita.

"Respondió hermosamente al guion y la película, la amó, pero dijo de manera franca: 'No sé cómo encajo yo en este personaje'. El que yo había escrito era más una mujer desesperada que una cabrona endurecida.

"Juntas discutimos, tomé nota. Me encantó la idea de hacer a una mujer terrible que enfrenta el reto de tener que tomar decisiones correctas, finalmente, en su vida. La escribí, la amó y dijo que sí".