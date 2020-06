Tiempo de éxito

Pablo Muñoz tiene muy presente que la mentalidad fronteriza de ‘no rendirse’ es la que le ha abierto las puertas en el mundo de los medios de comunicación en Nueva York, ciudad de la que ha hecho su nuevo hogar y en donde cosecha sus éxitos como gerente de Contenidos Digitales en la prestigiosa revista Time.

El nacido en El Paso, Texas, criado en Ciudad Juárez y de padres chihuahuenses, platica con El Diario acerca de esta nueva etapa en su vida profesional tras haber egresado de la licenciatura en Comunicación y Estudios de Medios en la St. John’s University en 2018 y haber trabajado en BBC Studios.

“Yo entré a BBC Studios como practicante mientras estaba en la universidad. Fueron prácticas de un semestre y al departamento en el que trabajé le gustó mucho lo que hice y me invitaron a permanecer ahí más tiempo. En mi último semestre de la universidad me dijeron que querían ofrecerme un puesto”, explica.

En BBC Studios el joven de 23 años se desempeñó como coordinador de Medios Digitales en el departamento de BBC Learning, que es un área que produce contenido educativo.

“Estuve encargado de todo el aspecto digital, el contenido educativo, documentales (...) Dentro de mis dos años entregué, corté y edité más de tres mil videos”, agrega.

Tras esta experiencia profesional, y en búsqueda de continuar aprendiendo y creciendo dentro de la industria, buscó ampliar sus horizontes y este año surgieron para él dos oportunidades de trabajo. Una en otro departamento de BBC Studios y en la revista Time, que fue a la empresa que decidió unirse hace tres meses.

Desde entonces, Muñoz se ha desempeñado como gerente de Producciones Digitales y tiene como responsabilidad asistir a todo el equipo de trabajo para facilitar su labor en preproducción, postproducción y producción.

“Hay mucho apoyo en lo que estamos haciendo. Estoy haciendo algo que me gusta (…) Mi responsabilidad requiere conocer todos los aspectos de la producción. Trabajamos con los freelancers y los editores para asegurarnos que todo lo que estén editando y todo el trabajo, en términos de tecnología, lo estén haciendo bien”, cuenta.

Parte de su importante labor en el medio ha quedado plasmada en la serie de entrevistas semanales ‘Time 100 Talks’, que es una serie de videos que se pueden encontrar en YouTube y a través de la página www.time.com, acerca de temas de actualidad en las voces de importantes figuras públicas.

“Cada semana traemos a las mejores mentes, para que se junten y tengan un dialogo sobre lo que esta pasando en la actualidad”, dice.

Entre los entrevistados en el programa en las últimas semanas se encuentran Van Jones y Andra Day, Darren Walker, quien es el presidente de la Fundación Ford, y el doctor Raj Punjabi, el CEO de Last Mile Healt.

“Estoy muy contento en Nueva York, la verdad que me ha ido bien porque me he sabido utilizar la mentalidad fronteriza de ‘no me voy a rendir’, eso es algo muy de la frontera. Estoy muy orgulloso, muy contento y agradecido con todas oportunidades que he tenido y todas las personas que me han ayudado. Siempre digo que soy orgullosamente 100 por ciento juarense”, expresa.

De cerca

Ocupación: Gerente de Contenidos Digitales en la Revista Time

Nombre: Pablo Muñoz Hernández

Edad: 23 años

Lugar y fecha de nacimiento: El Paso, Texas el 23 de diciembre de 1996

Estudios: Secundaria y preparatoria en la Cathedral High School de El Paso, Texas y la universidad en St. John’s University (licenciatura en Comunicación y Estudio de Medios)

Residencia: Nueva York