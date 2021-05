The Weeknd recibe justicia en los Premios Billboard

Cortesía Cortesía Associated Press

The Weeknd obtuvo su revancha. El artista, ignorado completamente por los Grammy, se lució en una increíble noche en la ceremonia de los Premios Billboard desde Los Angeles, a donde llegó con 16 nominaciones, y salió como máximo ganador.

“Me gustaría agradecer a Dios que ya no tengo que usar ese traje rojo”, dijo, en referencia al fin de la era de ‘After Hours’ y aceptando el premio al Mejor Artista del Año por encima de DaBaby, Drake, Dua Lipa y Pop Smoke mientras vestía un traje negro largo.

Luego, reconociendo a sus fans nuevamente al aceptar el premio a la Mejor Canción por ‘Blinding Lights’, dijo: “Ustedes me hacen querer hacer esto para siempre. Los quiero mucho”.

The Weeknd fue nombrado Mejor Artista Masculino, Mejor Artista de R&B y Mejor Artista del año. ‘Blinding Lights’, la canción número uno de 2020, ganó Mejor Canción de Radio, Mejor Canción de R&B y Mejor Canción del Hot 100, mientras que su disco multiplatino ‘After Hours’ se coronó comoMejor Álbum de R&B.

Drake, quien extendió su récord como el artista más condecorado en la historia de la entrega de premios a 29 victorias, estuvo rodeado de familiares y amigos que le entregaron el premio como Artista de la Década. Caminó al escenario fuera del Microsoft Theatre con su hijo Adonis de la mano.

El fallecido rapero Pop Smoke también fue un gran ganador: obtuvo póstumamente cinco honores, incluido el Mejor Artista Nuevo y el Mejor Artista de Rap, mientras que su debut, ‘Shoot for the Stars, Aim for the Moon’, se llevó el premio a Mejor Álbum de Rap y Mejor Álbum de Billboard 200, premio que su madre aceptó en el escenario.

Otros premiados el domingo incluyeron a Bad Bunny y BTS, quienes obtuvieron cuatro premios y también actuaron.

Estrellas como Taylor Swift, Lady Gaga y Kanye West ganaron honores aunque no asistieron. Machine Gun Kelly, quien inició en el rap, ha tenido éxito en el rock, y fue reconocido con el premio al Mejor Artista de Rock y al Mejor Álbum de Rock. (Con información de Associated Press)