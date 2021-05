The Weeknd, el gran ganador de los premios Billboard

Associated Press / The Weeknd

Ciudad de México— Mientras el Grammy ignoró a The Weeknd, Billboard lo elevó por todo lo alto al otorgarle 10 estatuillas de las 16 nominaciones en las que compitió en los Billboard Music Awards de este domingo.

El originario de Toronto, Canadá, quien ya se despojó de su característico atuendo rojo y, en esta ocasión, optó por un conjunto negro, conquistó en categorías como Mejor Artista, Mejor Canción del Top 100, Top Artista Hot 100, Artista Masculino, Mejor Álbum de R&B por After Hours, y Mejor Canción R&B por "Blinding Lights".

Otros artistas que brillaron durante la gala fueron los surcoreanos de BTS, quienes presentaron en vivo su reciente tema "Butter", el cual estrenaron el 20 de mayo y que, en sólo 12 minutos, rompió su propio récord al alcanzar 10 millones de vistas en YouTube, desbancando a su sencillo "Dynamite", que lo hizo en 20 minutos.

En la gala, la agrupación recibió los premios a Mejor Artista Social, Mejor Dúo/Grupo, Artista con Mejores Ventas de Canciones y Canción más Vendida por "Dynamite".

Otro de los artistas destacados de la noche fue Bad Bunny, quien además de cantar "Te Deseo lo Mejor" en vivo recibió cuatro premios en las categorías de Mejor Artista Latino, Artista Latino Masculino, Álbum Latino por YHLQMDLG y Mejor Canción Urbana por "Dákiti", junto a Jhay Cortez.

"Muchas gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo, gente latina que siempre me ha apoyado, sin ustedes no hubiera conseguido este premio.

"¡Quiéranse, ámense más! Debemos de aprender a ser más empáticos; eliminen lo negativo, quiéranse, ámense, es de a gratis", dijo el famoso.

Y qué mejor manera de celebrar el Premio Icono que cantando, o al menos así lo hizo Pink, quien interpretó un popurrí de sus temas más exitosos.

Inició con el tema "Cover Me In Sunshine", que entonó a dueto con su hija Willow, de nueve años, en una presentación en la que ambas demostraron sus habilidades para la danza aérea; continuó con "All I Know So Far", el inicio del tema "Get the Party Started", "So What", "Blow Me (One Last Kiss)", "Just Like a Pill", y finalizó con "Just Give Me a Reason".

"Amo lo que hago, no tendría sentido si ustedes (el público) no pudiesen vernos. No puedo esperar a vernos y sudar juntos en otro concierto. Esto es un honor, gracias", indicó la cantante, quien se convirtió en la décima artista en recibir el reconocimiento.

Quien también interpretó un popurrí con los temas "Piano & I", "How Come You Don't Call Me" y "Fallin'" fue Alicia Keys, artista a quien la ex Primera Dama Michelle Obama le dedicó unas palabras por medio de un video.

"Alicia no es sólo una artista, es un estandarte para las mujeres y familias a nivel mundial, una líder de la justicia social, esposa, mentora, madre, pero más que eso, ella es quien es única.

"Eres una luz grande, me inspiras a mí, a mis hijas y a muchas personas del mundo", compartió Obama.

Entre los premios que destacaron también estuvieron el Billboard al Impulsor del Cambio, el cual fue otorgado a Trae Tha Truth por su activismo y su compromiso a generar una transformación a través de su arte, la ayuda que ha brindado a gente menos favorecida, y su respaldo a la comunidad negra en Estados Unidos.

Por otro lado, el cantante y empresario Drake fue homenajeado como Artista de la Década.

"Estoy consciente de la música que hago, siempre me pregunté cómo podría hacerlo mejor. Celebro todo lo que sucede, para quienes me preguntan cómo sucedió, estuve poco seguro de cómo, pero me siento tan afortunado, me mantengo despierto todas las noches con miedo de perder todo esto.

"No entiendo cómo llegué hasta aquí, sólo sé que estuve muchísimas horas pensando lo que hice mal, pero esta noche, por primera vez, hice algo bien", dijo la celebridad.

Aunque su discurso logró conquistar a todos los espectadores, fue la presencia de su hijo, Adonis, la que acaparó toda la atención ya que el pequeño no pudo no lucir adorable a pesar de mostrar una actitud muy cohibida.

Taylor Swift también arrasó durante la velada con premios como Mejor Artista Femenina y Top Billboard 200 Artista, al igual que Lady Gaga, quien ganó como Mejor Artista de Dance/Electrónica y Álbum Dance/Electrónica por Chromatica.

Un momento emotivo en la ceremonia fue la entrega a la presea para la Mejor Artista Femenina Country, otorgado a Gabby Barrett, cantante quien desde los nueve años inició en su carrera musical y a los 11 comenzó a dar conciertos.

"Significa mucho para mí, gracias a mi equipo que me ha acompañado desde hace 10 años, a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, a todos los que me han apoyado, a la industria de la música, ¡muchas gracias!", dijo entre lágrimas.

Y otro momento que impresionó a la gente fue cuando Machine Gun Kelly festejó su triunfo en la categoría a Mejor Artista de Rock al darle un beso a su pareja, la actriz Megan Fox.

"Quiero decirles a los soñadores que serán golpeados por la realidad como lo hice yo; suspendan la lógica y sigan la magia. Demuestren al universo que pueden realizar sus sueños", indicó Kelly.

Los números musicales corrieron a cargo de la colombiana Karol G con los temas "Bichota" y "El Makinon"; de AJR con "Bang!" y "Way Less Sad"; de Duran Duran con las canciones "Notorious" y "Hungry Like the Wolf"; de The Weeknd con "Save Your Tears"; y de Marshmello con los Jonas Brothers, quienes interpretaron "Leave Before You Love Me".

Además, los hermanos también deslumbraron con "Sucker", "Only Human" y "What a Man Gotta Do", tema con el que pusieron fin a la premiación.