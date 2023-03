The Weekend estrena su primer disco en vivo

The Weeknd presenta su primer álbum en vivo, Live At Sofi Stadium a través de XO/Republic Records. La colección de 31 pistas captura su histórica aventura de dos noches con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2022 durante su exitosa gira After Hours Til Dawn Tour. El conjunto que abarca toda la carrera cuenta con poderosas interpretaciones en vivo de todo, desde "Wicked Games" y "Kiss Land" hasta "The Hills", "Starboy", "Can't Feel My Face", "Save Your Tears", "Die For You". ” y “Luces cegadoras”. El álbum en vivo es producido por The Weeknd y Mike Dean.

En particular, sirve como el álbum que acompaña a su especial Live at SoFi Stadium en HBO. A principios de esta semana, The Weeknd hizo historia como "el primer artista en llegar a atraer 100 millones de oyentes mensuales en Spotify". Obtuvo el mayor recuento mensual de oyentes en la plataforma con 100,4 millones. Esto lo consagra

como el artista #1 del mundo en Spotify. Mientras tanto, su mega éxito "Blinding Lights" sigue siendo la "canción más reproducida de todos los tiempos" en plataformas digitales con 3.400 millones de reproducciones y contando.

Su reciente remix de "Die For You" con Ariana Grande también continúa acumulando

números con 23,2 millones de streams de Spotify en menos de una semana. La colaboración aterrizó a raíz del asombroso resurgimiento del sencillo, donde completó "el ascenso más largo al número 1 en la historia de la radio de EE. UU.”. El récord también entró en el Top 20 de Billboard Global 200, anotando su 15º Top 20 en el

proceso.

A los fanáticos se les dio un adelanto de la colaboración a través de la cuenta de tik- tok de Ariana, donde se publicó trabajando en las voces y dijo que escribió y grabó un verso para uno de sus amigos después de un día de 14 horas en el set del próximo Jon M. Chu película CRUEL.

También protagonizará su nuevo programa de televisión, The Idol, (fecha por confirmar) en HBO junto a Lily-Rose Depp, que escribió y fue productor ejecutivo con Reza Fahim y Sam Levinson.