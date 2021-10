‘The Rescue’: Heroísmo sin ficción

Nueva York— El resultado está ahí mismo en el título. Y sin embargo el nuevo documental ‘The Rescue’, sobre la escalofriante odisea de 18 días en la que 12 jóvenes jugadores de futbol y su entrenador fueron rescatados de una cueva inundada en Tailandia, está lleno de estrés y suspenso. Al mismo tiempo es reafirmante, veraz, divertido, macabro y sin adornos, pero logra algo extremadamente difícil para una historia que estuvo en los noticieros mundiales hace tres años: hacerte sentir como si estuvieras ahí.

De los realizadores ganadores del Oscar por ‘Free Solo’ E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, quienes llevaron al público a las alturas de la formación rocosa El Capitán en el parque de Yosemite, ‘The Rescue’ es quizá una pieza incluso mejor lograda para ser una historia con tantos componentes y personajes. En vez de intentar abarcarlo todo, los cineastas decidieron enfocarse en el esfuerzo de rescate y dejar que la gente que estuvo ahí contara la historia.

Ninguno de los chicos o sus padres son entrevistados; sólo aparecen como parte de videos de noticieros de la época. Esto significa que no hay entrevistados tratando de aumentar el suspenso, o historias personales sobre los chicos y sus familias al estilo de los ‘realities’; esta historia no parece necesitarlo. Se trata de rescatar 13 vidas y no son necesarios relatos conmovedores para hacerla una misión más valiosa o cautivadora.

La cueva Tham Luang Nang Non en el norte de Tailandia era un lugar con el que los muchachos estaban familiarizados. Y se suponía que no era un lugar peligroso considerando que aún faltaba bastante para la temporada del monzón cuando fueron a explorar después de un entrenamiento. Pero las lluvias llegaron temprano y atraparon a los jóvenes y a su entrenador. Durante días, nadie sabía siquiera si estaban vivos y los marines tailandeses que acudieron a su rescate no estaban entrenados ni adecuadamente equipados para hacer este tipo de buceo en cuevas. La situación se tornaba cada vez más desesperada con cada día que pasaba.

Dos valientes británicos Resulta que los equipos de élite para atender emergencias en el mundo no suelen estar entrenados en espeleobuceo. Los únicos expertos disponibles eran unos aficionados británicos de mediana edad que se convirtieron en el centro de la operación. Rick Stanton y John Volanthen, son casi demasiado buenos para ser verdad: irónicos, modestos y aún algo heridos porque en sus primeros años no tuvieron éxito en los deportes de equipo.

87 horas de metraje La realizadora de documentales Elizabeth Chai Vasarhelyi vive con el temor de no contar una historia completa. ¿Qué pasa si hay otro ángulo para explorar? ¿Más imágenes para descubrir? ¿Es su exploración de un tema realmente completa? Esos sentimientos ocupaban grandes franjas de su cerebro en mayo, cuando finalmente pudo viajar a Tailandia.

Vasarhelyi, de 42 años, y su esposo, Jimmy Chin, de 47, son mejor conocidos por su documental sobre escalada, ganador del Oscar y desafiante a la muerte, ‘Free Solo’. El dúo ya había pasado tres años revisando minuciosamente todos los videos disponibles para su nueva película: ‘The Rescue’.

Hasta mayo. Cuando Vasarhelyi, completamente vacunada y dispuesta a soportar una cuarentena de dos semanas en Tailandia, hizo el viaje a Phuket para reunirse con el contralmirante Arpakorn Youkongkaew, un comandante de la Royal Thai Navy Seal, y su esposa, Sasivimon Youkongkaew, una experiodista de televisión que tuvo el instinto de darles cámaras a las Seals al comienzo de lo que se convertiría en una operación de rescate de 18 días.

“Pasamos tres años con esta historia; me estaría retorciendo en el suelo si apareciera después de que la película estuviera terminada”, dijo, refiriéndose a cualquier escena que falta. “Es como el código de la no ficción: si está disponible, tenemos que intentarlo todo para conseguirlo”. (The New York Times)