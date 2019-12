'The Irishman' 'Marriage Story' y 'Joker', nominadas al Globo de Oro como mejor drama

Los Ángeles- "The Irishman", "1917", "Joker", "Marriage Story" y "The Two Popes" son las candidatas a la mejor película de drama en la 77 edición de los Globos de Oro, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"Historia de un matrimonio" se llevó este lunes el mayor número de nominaciones en los premios Globo de Oro, que serán entregados en Los Ángeles el próximo 5 de enero.

Ese día se celebra la ceremonia de la edición 77º de los galardones que otorga la selecta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

"Historia de un matrimonio" dirigida por Noah Baumbach se llevó seis nominaciones, mientras que "El irlandés", el drama de gánsters protagonizado por Robert de Niro y Al Pacino, y dirigido por Martin Scorsese logró cinco nominaciones. Ambas películas son producidas por Netflix.

En televisión, la serie Chernobyl se quedó con cuatro nominaciones.