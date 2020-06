The Flaming Lips se presentó dentro de burbujas gigantes

Tomada de CNN

The Flaming Lips encontró una manera creativa de actuar en "The Late Show With Stephen Colbert" el miércoles por la noche.

La banda interpretó su canción de 1999, "Race for the Prize", mientras se encontraba dentro de burbujas gigantes, lo que resulta ser su firma como imagen, pero que funciona especialmente bien durante una pandemia, publicó CNN.

La banda se presentó ante una audiencia en vivo, cada persona en una burbuja individual. Y los miembros de la banda tomaron la precaución adicional de usar máscaras y guantes.

El video musical más reciente de The Flaming Lips, "Flowers of Neptune 6", también presenta la icónica burbuja gigante. Y el líder, Wayne Coyne, a menudo se mueve en público dentro de una burbuja durante los conciertos.

Coyne, el año pasado, se casó dentro de una burbuja gigante.