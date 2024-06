The Acolyte, revela el origen oscuro de Star Wars

Ciudad de México.- En los tiempos de la Alta República, era dorada de los Jedi, una antigua padawan convertida en una peligrosa guerrera, Mae (Amandla Stenberg), y su Maestro Jedi, Sol (Lee Jung-jae), enfrentarán una batalla en medio de una ola de crímenes, donde saldrán a flote secretos del Lado Oscuro de la Fuerza.

"Yo soy una persona muy, muy emocional, pero mi personaje tiene esa mentalidad de ser más racional, me ha ayudado a ser así".

En The Acolyte, el thriller de misterio de la saga Star Wars, a medida que surjan más pistas de la investigación, Mae y Sol se irán involucrando en un camino oscuro en el que se revelará que no todo es lo que parece.

Otra padawan, Jecki Lon (Dafne Keen), regresará con su antigua maestra Jedi Indara (Carrie-Anne Moss, recordada por su papel de Trinity en Matrix) para retomar sus lecciones.

Con ello enfrentará también las constantes amenazas en la galaxia.

"Ser parte del universo Star Wars es una gran responsabilidad, porque esto lleva desde los años 70 y yo estoy viva desde los 2000 (nació en 2005). Me sumo a una cosa que lleva décadas y tiene mucha gente que la ama, entonces es una gran responsabilidad, da un poco de miedo, pero creo que hemos hecho la mayor justicia que pudimos a la historia", dijo Keen, en entrevista durante su visita a México.

La historia de The Acolyte se sitúa unos 100 años antes del nacimiento de los acontecimientos del Episodio I: La Amenaza Fantasma, que encaminaría a la caída de la República en la saga creada por George Lucas.

Aparentemente es una época gloriosa, sin embargo, hay cosas que no van tan bien debido a las semillas plantadas por las fuerzas oscuras.

Leslye Headland, nominada al Emmy por la serie Muñeca Rusa (Russian Doll), es la guionista y directora.

"Construir mi personaje con Leslye fue bastante colaborativo. Llegué con un montón de ideas y ella me decía las que sí y las que no, pero en general fue una persona muy abierta a ideas nuevas y muy humilde.

"A Jecki la creamos entre las dos, yo traje a la vida lo que había escrito y llegué con varias propuestas, algunas de ellas están en la serie", compartió Keen.

El rodaje se realizó desde octubre de 2022 hasta junio de 2023 en los Shinfield Studios en Inglaterra, y algunas escenas en Portugal y Gales.

Gracias a su personaje, Keen aprendió la filosofía y la energía de los Jedi, guardianes de la paz en la galaxia que se superan a sí mismos por medio del conocimiento y del entrenamiento, además de respetar toda vida y proteger a los indefensos.

"Hacer la serie fue una experiencia transformativa, porque yo era una persona muy poco zen, y después de este trabajo lo soy un poquito más. No digo que lo haya conseguido, pero lo he intentado y me siento muy afortunada de haber podido habitar durante unos meses la piel de una padawan", reflexionó la actriz.

Para interpretar a la aprendiz, quien es un híbrido humano y de la raza theelino, los días de Keen iniciaban en el área de maquillaje, donde se tardaba de una a dos horas en caracterización con los prostéticos en la cara y los cuernos en la frente.

Además, la intérprete española tuvo una preparación física durante dos meses, dos horas diarias, en las que entrenó artes marciales como kung fu, karate y tai chi.

"Probablemente, lo que más me costó fue la escena que sale en el tráiler, en la que mi personaje está practicando con un palo en una clase. Eso me lo hicieron aprender un día antes y era una secuencia de dos minutos de movimientos, no sé cuánto se haya quedado en la serie, y teníamos que hacerlos todos a la vez en coreografía", recordó Keen.

Personajes como la madre Aniseya (Jodie Turner-Smith), el ex contrabandista Qimir (Manny Jacinto) y la Jedi Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson) los acompañarán durante esta aventura.

Los dos primeros episodios de The Acolyte llegan a Disney+ mañana, mientras que los seis restantes irán saliendo uno por uno cada semana.