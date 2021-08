Testigos de la tragedia

Creado para convertirse en un documento que resguarde en la memoria los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y cercano al aniversario número 20 de la tragedia, el documental ‘9/11: One Day in America’ se estrena el próximo 29 de agosto en National Greographic.

El director de la serie de seis episodios, Daniel Bogado, platica a El Diario cómo fue confeccionada y lo que representa para él uno de los trabajos más importantes de su carrera.

De inicio, comparte que la manera de aproximarse al evento está centrada en los hechos que ocurrieron exactamente ese día y las primeras reacciones tras el atentado, con material de archivo nunca visto que se complementa con las entrevistas a personas que estuvieron en el lugar y que fueron parte de los acontecimientos, ya sea como voluntarios de rescate o víctimas.

“Nueva York tiene una gran presencia de los medios de comunicación y ocurrió en el Lower Manhattan, entonces había muchas personas con cámaras. Nosotros tuvimos un equipo de investigación que trabajó casi tres años juntando material de archivo, alguno que ha aparecido ya en otros documentales, y otro archivo nuevo que nunca ha sido visto, y trabajamos también con el 9/11 Memorial & Museum, el proyecto es en colaboración con ellos”, dice Bogado, de 41 años de edad.

Historias icónicas

Recuerda en 2006 trabajó con la compañía 72 Films en una serie sobre Donald Trump, y les gustó tanto lo que hizo que le propusieron hacer esta serie para Nat Geo, para conmemorar dos décadas de la tragedia, contada completamente con archivo del día, con las historias más impactantes e icónicas.

“Esa fue la propuesta. Me contrataron como director y trabajamos durante dos años preparando la forma en que íbamos a presentar las historias, la selección de ellas, y cómo las historias conectan una con otra. Después hicimos las entrevistas, y fue un periodo de un año para la edición”.

Para poder entregar un documento de la calidad de ‘9/11: One Day In America’, se contó con un equipo de 20 personas, entre productores, investigadores, camarógrafos, sonidistas y editores.

Nunca olvidar

El propósito que tiene el documental dirigido por Daniel Bogado es claro: nunca olvidar.

Es por ello que se hizo un trabajo detallado para narrar, a partir de imágenes del día y de las anécdotas de los afectados, la tragedia más impactante de la historia reciente.

Bogado apunta que en un principio se buscaban los elementos con los que trabajarían, ya fuesen reconstrucciones o animaciones, pero que al darse cuenta de lo poderoso que era el material de archivo, con videos tomados en el momento justo en que ocurrió el desplome de las torres gemelas y las horas posteriores, se llegó a la conclusión que eso sería lo valioso de la serie documental.

Así también anécdotas como las que comparte un jefe de bomberos que coincidentemente empieza a ser seguido por un grupo de documentalistas justo cuando él estaba atendiendo un escape de gas y a 14 cuadras de allí se da el impacto del avión en una de las torres.

“Él es el primer jefe en llegar a la zona, la primera persona en comando, y eso fue filmado, la cámara lo sigue. Esa secuencia es muy impactante porque te inmersa en la situación de la forma más cercana que puedes imaginar”.

En la memoria colectiva

Luego de lograr la confección exacta del documento con una gran narrativa, el director aspira a alcanzar el cometido y que la tragedia perviva en la memoria colectiva de esta generación y de las venideras.

“Una de las razones por las que trabajamos en la serie es porque ahora hay una generación nueva de jóvenes que no habían nacido o que no tienen memoria de lo que ocurrió ese día. En aquella época surgió la frase ‘Never Forget’ y muchas de las personas que nos dieron entrevista y que contribuyeron contando su historia tienen miedo de que esta generación no sepa o no le interese lo que ocurrió, entonces el propósito es crear un documento del terror de ese día, pero también de la humanidad que las personas mostraron”.

Daniel Bogado

Productor y director de documentales activo desde 2006. Hijo de padres paraguayos, Daniel nació el Londres, vivió su infancia en México y su adolescencia en Paraguay.

Dirigió ‘Killer Ratings’, una serie sobre crímenes verídicos para Netflix, la primera que la plataforma realizó en portugués.

Su serie ‘9/11: One Day in America’, para National Geographic, ya ha sido exhibida en los festivales Tribeca, Sheffield DocFest y Afi Docs.