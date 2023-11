Testifica exasistente de De Niro 'malos tratos' del actor

Nueva York, Estados Unidos.- La exasistente ejecutiva principal del actor Robert De Niro dijo que le pareció "espeluznante" cuando el actor insistió en que le rascara la espalda, un ejemplo de comportamiento que calificó de controlador y abusivo antes de renunciar a su trabajo en 2019, según testificó en un juicio civil en Nueva York.

En un día completo de testimonio, Graham Chase Robinson se conmovió varias veces al narrar las situaciones que vivió antes de dejar de trabajar para el histrión, quien la dejó desempleada y con depresión.

"Estaba sufriendo un colapso emocional y mental. No comía. No dormía. No podía ni correr. Me sentía abrumada", dijo al jurado en un tribunal federal de Manhattan.

"Me siento muy dañada": testimonio contra De Niro

Durante el juicio, Graham Chase dio a conocer que después de haber trabajado con el actor de Los Asesinos de la Luna de las Flores, comenzó a presentar cuadros de ansiedad y depresión, debido a que no ha podido encontrar trabajo en los últimos cuatro años, aunque ha presentado solicitudes en 638 vacantes.

"No tengo una vida social. Estoy muy humillada y avergonzada y me siento muy juzgada. Me siento muy dañada en cierto modo perdí la vida. Perdí mi carrera. Perdí mi independencia financiera. Lo perdí todo", declaró.

Robinson, de 41 años, busca 12 millones de dólares en daños y perjuicios, alegando discriminación de género y represalias por parte del actor de Hollywood. Del otro lado, Robert De Niro ha pedido a un jurado que le conceda 6 millones de dólares por incumplimiento de lealtad y deber fiduciario.

Asimismo, Robinson dijo que la orden de rascar la espalda del actor ocurrió en varias ocasiones a lo largo de los años, hasta que ella ofreció una leve protesta una vez, sugiriendo a De Niro un dispositivo que podía usar en su lugar.

"Me gusta la forma en que lo haces", le respondió De Niro, según declaró. Ella describió dicho comentario como "espeluznante" y "repugnante".

La reacción del actor y sus condiciones

Durante un testimonio a principios de semana, De Niro se burló de la afirmación de rascarse la espalda y otras declaraciones, diciendo que siempre trató a Robinson adecuadamente y nunca con "una falta de respeto o lascivia".

Robinson añadió que parte de sus deberes como asistente era estar disponible las 24 horas del día, ayudar a De Niro a navegar una vida amorosa complicada que en un momento involucraba a una esposa, una ex novia y una nueva novia que él no quería que el mundo conociera todavía.

La ex asistente retrató a Robert De Niro en su testimonio como sexista con su lenguaje hacia las empleadas y discriminatorio en la forma en que les pagaba.

Su testimonio fue socavado en el contrainterrogatorio cuando un abogado de De Niro la confrontó con el hecho de que la empleada mejor pagada del actor era una mujer y que un hombre que trabajaba para una de las compañías del actor, Canal Productions, al igual que Robinson, recibía menos de un tercio del salario de 300 mil dólares que obtuvo antes de renunciar.

Robinson testificó sobre varias instancias en las que afirmó que el ganador de dos premios Óscar estalló de enojo con ella, llegando a usar malas palabras.