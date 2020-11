Terminan 'John y Sabina' tras escándalos al aire

Ciudad de México— Tras una serie de diferencias, el programa de Sabina Berman y John Ackerman en Canal Once llegó a su fin.

"El Once informa que, de común acuerdo, los conductores del programa 'John y Sabina' han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada al aire", indicó.

Esta medida, no obstante, no significa que Canal Once desconozca o rompa la relación con el jurista, esposo de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pues comunicó que ha iniciado los trámites para contratarlo a fin de que realice un programa de opinión el año próximo.

"Además, el Once y Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman", se lee en el boletín, acerca del destino de la dramaturga.

El domingo, la escritora acusó en una serie de publicaciones en Twitter a Ackerman de adueñarse del espacio, a pesar de ambos haber firmado un contrato como co-conductores y se refirió a él como "tiranito".

Luego de las declaraciones, el jurista respondió rechazando haber sido machista o intolerante.

"A cualquiera que haya visto nuestro programa le consta que la dramaturga ha gozado de plena libertad de expresión y que un servidor jamás ha tenido actitudes machistas o intolerantes hacia su persona, sino todo lo contrario", aseguró en Twitter.

"El oportunismo de @LillyTellez se queda corto frente al de @sabinaberman, quien se vistió con piel de 'anti-neoliberal' para colarse a la #4T, pero ahora encuentra su verdadera casa junto a @DeniseDresserG".

La discordia entre ambos sobre la titularidad y participación en el programa televisivo llegó al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en el programa del martes, quien estuvo como invitado.

"Secretario, le quiero decir una cosa: tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos co-conductores de este programa, pero no tiene remedio. John, ya ve usted, apenas ahorita me acaba de turnar la palabra", lanzó Berman, quien participaba vía remota, luego de varios minutos en los que Ackerman dirigió la conversación.

"Aconséjeme usted como Secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Esto es la gran pregunta: ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John sencillamente no me deja participar. ¿Qué hago?".

...Y critican decisión

El anuncio de la salida del aire de John y Sabina, pero con un nuevo programa para John Ackerman en puerta, ha generado reacciones de rechazo hacia Canal Once por la falta de determinación para sancionar lo que algunos consideraron una actitud machista y violenta.

"¿En serio @CanalOnceTV? El agresor no sólo no recibe sanción, sino que hasta lo premian y lo hacen porque es un porro de la 4T. La señal que están mandando es muy poderosa: puedes agredir a una mujer a nivel nacional, con recursos del Estado, y no pasa nada", tuiteó la antropóloga Daniela Reyes.

"El machismo y la misoginia documentada y vista por todas las personas no debe ser premiada, minimizada, ni olvidada", expresó la urbanista Gisela Méndez.

Varios usuarios consideran que lo que pareciera una decisión salomónica en realidad resulta desigual hacia Berman, y exigen que se termine el contrato del jurista y académico de la UNAM con el canal.

"En lugar de correrlos, el @CanalOnceTV premia a Ackerman y a Berman con... ¡un programa para cada uno! Haberse visto", criticó la poeta y ensayista María Rivera, para quien el pleito es más bien de naturaleza política y no una cuestión de violencia de género.

Algunas otras personas condenan que se continúen otorgando espacios en la televisión pública para la propaganda oficialista, pagados con recursos provenientes de los impuestos.

"Lo que yo me pregunto es: ¿por qué con nuestros impuestos?", cuestionó la poeta Malva Flores.