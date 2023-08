Termina una era de la televisión

Según un publicista, el popular presentador de concursos Bob Barker, conocido durante medio siglo como presentador de "Verdad o consecuencia" y "El precio justo", ha fallecido en su casa de Los Ángeles. Barker tenía 99 años.

Barker -también activista de los derechos de los animales desde hace mucho tiempo- falleció el sábado por la mañana, según su publicista Roger Neal.

PUBLICIDAD

Barker trabajaba en la radio en 1956, cuando el productor Ralph Edwards le invitó a una audición como nuevo presentador de "Verdad o consecuencia", un programa de juegos en el que los miembros del público tenían que hacer extravagantes acrobacias.

Barker permaneció en "Verdad o consecuencia" durante 18 años, incluidos varios años en una versión sindicada.

Mientras tanto, empezó a presentar una versión resucitada de "The Price Is Right" en la CBS en 1972. (El presentador original en los años 50 y 60 era Bill Cullen).

Se convertiría en el concurso más longevo de la televisión y el último de una cadena de televisión de los que en sus inicios se contaban por docenas.

Como personalidad televisiva, Barker conservaba un toque de la vieja escuela: por ejemplo, no tenía micrófono inalámbrico. Al igual que el propio micrófono, el cable le servía como accesorio, para moverlo con despreocupación.

Barker también fue durante 20 años presentador de Miss USA y Miss Universo. En 1994, el viudo Barker fue demandado por acoso sexual por Dian Parkinson, modelo de "El precio justo" durante 18 años. Barker admitió haber mantenido relaciones sexuales con Parkinson entre 1989 y 1991, pero afirmó que fue ella quien inició la relación. Parkinson retiró la demanda en 1995, alegando que estaba perjudicando su salud.

Para tu información

-Grabó más de 5 mil programas a lo largo de su carrera

- Barker se retiró en junio de 2007

-Barker jugaba limpio, cálido, amable e ingenioso, negándose a burlarse del formato de concurso o de sus concursantes.

- Tuvo una memorable aparición en la gran pantalla en 1996, haciendo de sparring con Adam Sandler en la película "Happy Gilmore"

- Activista de los derechos de los animales

-Presionó con éxito para que se prohibieran los abrigos de piel como premio en "The Price Is Right"

-En 1987 abandonó el concurso de Miss USA en protesta por la entrega de abrigos de piel a las ganadoras.