Termina prometido con Dayanara

Ciudad de México— Louis D’Esposito terminó su compromiso con Dayanara Torres, por el cáncer de piel que padece la Miss Universo de 1993, reportó People en Español.

El 4 de febrero fue cuando la modelo dio a conocer que tenía melanoma, el mismo día ocurrió la ruptura amorosa.

El ejecutivo de Marvel Studios se comunicó vía telefónica con la modelo para decirle que no se sentía capaz de enfrentar junto a ella el tratamiento para lidiar con la enfermedad que le diagnosticaron.

“Su prometido le dijo ‘es too much para mí. Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”, dijo una fuente al medio.

La modelo y el productor se comprometieron en octubre del año pasado.

Aunque Torres no ha confirmado su ruptura, sí ha agradecido el apoyo de sus seres queridos en redes sociales.