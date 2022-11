Tenoch Huerta y la belleza de su representación en 'Wakanda Forever'

Fue durante un verano ocioso cuando tenía 17 años que Tenoch Huerta Mejía asistió a su primer taller de actuación. Su padre lo había inscrito, y así como jugaba al futbol americano desde los 5 años por diversión, pensó en la actuación como un pasatiempo más, no como una posible vocación.

“Convertirme en actor fue tan descabellado como lo fue para mí convertirme en un jugador profesional de futbol americano de México”, dijo Huerta por teléfono desde un automóvil en movimiento en la Ciudad de México. “No puedes soñar con lo que no puedes ver. No vi personas con mi color de piel en la pantalla”.

Pero ahora, la estrella mexicana, de 41 años, de la ciudad de Ecatepec, en las afueras de la capital mexicana, ha aprovechado ese primer contacto con las artes dramáticas en una floreciente carrera que le valió el papel de Namor, el gobernante del ficticio reino submarino de Talokan, en la epopeya de superhéroes “Black Panther: Wakanda Forever”.

Representando su avance internacional, la actuación ha ganado elogios de los críticos. Para The Hollywood Reporter, David Rooney elogió el "comportamiento ceñudo y el físico corpulento de Huerta en el papel", mientras que David Sims de The Atlantic elogió cómo el actor infunde al personaje "gran dignidad".

Desde que Huerta puede recordar, la industria televisiva y cinematográfica mexicana se ha visto “como si estuviera hecha para los escandinavos”, como él lo expresó. Las producciones en su mayoría cuentan con estrellas blancas mexicanas o latinoamericanas, mientras que los artistas de piel morena como él son relegados a papeles serviles, criminales o generalmente despectivos.

Afortunadamente, incluso cuando no estaba incluido en la narración, se sintió alentado por la confianza incondicional de su padre. Cuando le preguntó a su padre por qué lo había inscrito en la clase de actuación, la respuesta aparentemente ambigua tocó una fibra sensible.

“Me dijo: ‘Vi algo en ti'”, recordó Huerta. “Para mí, el significado de esa frase era que mi padre me estaba viendo completamente, que tenía los ojos puestos en mí siempre”.

Mucho antes de que Marvel Studios pusiera alas en sus pies, Huerta se había ganado su galardón, trabajando durante más de 15 años en ambos lados de la frontera en aclamados títulos independientes como “Sin Nombre”, “Güeros” e “Son of Monarchs”.

Aun así, Huerta admitió que a menudo padecía el síndrome del impostor como resultado de la hostilidad que enfrentan los actores de piel morena en la industria del entretenimiento mexicana. El hecho de que no haya recibido una educación formal en actuación de una institución importante tampoco ayudó.

Un momento decisivo llegó cuando Huerta fue elegido como protagonista en el emocionante thriller de 2011 "Days of Grace", dirigido por Everardo Gout. Para prepararse para el exigente papel de un oficial de policía que se pierde en la violencia, Huerta se alistó en la academia de policía de Ecatepec sin que sus compañeros cadetes supieran que estaba investigando.

La actuación visceral no solo le valió a Huerta su primer premio Ariel al mejor actor (el equivalente de la academia cinematográfica mexicana al Oscar), sino que lo convenció de su propio talento.

“Esa película cambió mi vida porque fue donde me vi por primera vez como actor y comencé a construir mi vida en torno al hecho de que era actor”, dijo. “Antes de eso no podía verlo”.

Gout, que había trabajado por primera vez con Huerta en un videoclip varios años antes, ve el perfil creciente de su amigo como una victoria personal.

“Estoy muy feliz por todo lo que está pasando con Tenoch en este momento”, dijo el director por teléfono. “Finalmente, otras personas están viendo lo que vi en él hace unos 15 años. Su éxito valida todas mis decisiones de luchar por tenerlo en muchos de mis proyectos”.

Una de esas batallas ocurrió cuando se contrató a Gout para dirigir "The Forever Purge", la entrega de 2021 de la exitosa franquicia de Universal Pictures en la que Huerta interpretó a un héroe disfrazado.

“Le dije al presidente de Universal que mi actor era Tenoch y me negué a ver a nadie más hasta que me demostraran que había alguien mejor que él para el personaje”, dijo Gout, y agregó: “Afortunadamente, funcionó y no lo hicieron”.

Dijo que lo que Huerta aporta a cada proyecto, sin importar el tamaño del papel, es la belleza interior y la generosidad con los demás actores.

“Su actuación como Namor es genial porque le da al personaje su propia identidad”, agregó Gout. “Siempre tiene la misma sonrisa y la misma forma de hablar, por lo que basa al personaje en algo palpable: la humanidad real”. (Los dos están colaborando nuevamente en la serie de Netflix “American Jesus”).

En "Wakanda Forever", el director Ryan Coogler fue testigo tanto de la devoción de Huerta por el proceso mientras aprendía las múltiples habilidades necesarias para interpretar a Namor (el actor no sabía nadar antes de ser elegido) como de la seriedad de su presencia en la pantalla.

“Estaba trabajando en dos idiomas que no son los primeros, inglés y maya yucateco, mientras actuaba con prótesis a 15 pies bajo el agua”, dijo Coogler a través de una nota de voz. “Es un verdadero camaleón y uno de los actores más impresionantes con los que he trabajado”.

Fuera de la pantalla, Huerta es un activista abierto contra el racismo que usa su plataforma para exigir reparaciones para los mexicanos de piel morena, ya sea que se identifiquen como indígenas o no. Se relacionó profundamente con el orgullo con el que Namor abrazó y protegió sus orígenes mayas.

“Soy hijo de civilizaciones mesoamericanas, aunque mis venas tengan sangre de muchas partes del mundo”, dijo Huerta. “En términos de mi identidad, cultural y emocionalmente, estoy ligado, moldeado y sincronizado con mi historia, con mi herencia”.

El nombre de pila del actor, Tenoch (pronunciado teh-NOTCH), que comparte con un líder azteca del siglo XIV, proviene del idioma náhuatl y se traduce como “tuna de piedra”. El nombre, cree el actor, es evidencia de que su padre vio su identidad mexicana como inseparable de su base indígena. “Como eres mexicano, te voy a poner un nombre mexicano”, le dijo el padre de Huerta.

El racismo imperante en la sociedad mexicana, dijo Huerta, es la consecuencia viva del genocidio cultural que los colonizadores europeos perpetraron contra los pueblos indígenas de las Américas. A través de la mezcla intercultural, intentaron romper los lazos de la población con sus antepasados indígenas.

“Nos enseñaron a avergonzarnos de nuestra piel morena, a despreciar a los morenos, a maltratar a los indígenas, a avergonzarnos de nuestros ancestros, y eso ya no lo soporto”, dijo un apasionado Huerta. “No había nada malo con nosotros. No tuvieron que obligarnos a hablar español. No tenían que tratar de occidentalizarnos”.

Abordó estos temas en un libro destinado a empoderar a los lectores jóvenes. Lanzado a principios de este año, “Orgullo Prieto” utiliza anécdotas personales, tanto como víctima como perpetrador de conductas discriminatorias, para explicar conceptos esenciales del antirracismo.

Que “Wakanda Forever” presente personajes indígenas de piel morena con habilidades sobrenaturales que viven en un reino fascinante permite que cualquiera que se conecte con los principios de Huerta finalmente se sienta representado con respeto. La película también desafía a las empresas de medios y artistas de América Latina y más allá a repensar sus representaciones y la inclusión de personas de color en sus proyectos.

“El éxito de esta película derriba los argumentos de los racistas y supremacistas blancos en México y en todas partes, que afirman que la piel morena no vende o que la representación no vende”, dijo Huerta. “Es hermoso vernos representados de una manera diferente”.

En las redes sociales, particularmente en Twitter, Huerta es blanco de ataques racistas cada vez que comparte sus puntos de vista sobre la justicia social. El lanzamiento de “Wakanda Forever” ha exacerbado eso. Su vitriolo, dijo, le da la razón.

“Todo el movimiento antirracista es un tren que lleva 500 años cobrando impulso. Esos tuits de odio son como perdigones de una pistola de aire comprimido tratando de detener este tren”, dijo Huerta. “Estoy a punto de estrenar una de las películas más esperadas de la temporada, ¿crees que esos comentarios me han detenido?”

La actriz Yalitza Aparicio, íntima amiga de Huerta, está de acuerdo. De manera similar, ha estado en el lado receptor del vitriolo racista desde que llamó la atención por su papel nominado al Oscar en "Roma" de Alfonso Cuarón.

Huerta y otros intérpretes de “Wakanda” de México como Mabel Cadena y Josué Maychi “tienen la oportunidad de dar inspiración a las nuevas generaciones para que se den cuenta de que nuestras diferencias de herencia, clases sociales o color de piel no son limitantes”, dijo Aparicio. “Espero que otros proyectos sigan incluyendo a grandes personas que representen con dignidad todo lo que somos los mexicanos”.

Encarnar a un personaje divino mesoamericano en una película de Marvel le ha dado a Huerta una de sus mayores satisfacciones. Cuando su hija de 9 años, que rara vez ve sus películas, vio su parecido en la figura Funko Pop de Namor, validó toda su carrera en un solo instante.

“Ella me dijo: ‘Papá, ¡ahora eres actor! Hay un Funko tuyo’”, recordó Huerta con una carcajada escandalosa.

“El odio se queda en los que odian, y nosotros ejercemos nuestra capacidad y derecho a ser felices”, dijo. Como dice el cineasta indígena Luna Marán, agregó: “‘Que la felicidad sea nuestra mejor venganza’”.