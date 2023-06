Tenoch Huerta: ¿Héroe o villano?

Ciudad de México.- En un momento en el que Tenoch Huerta tuvo un ascenso internacional impulsado por su papel de Namor en Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, se dieron a conocer acusaciones de agresión sexual e influyentismo contra él.

El integrante de Poder Prieto, colectivo presidido por Maya Zapata que ha guardado silencio respecto al tema, fue acusado por la saxofonista María Elena Ríos, quien lo señaló como un depredador sexual que ha violentado también a otras mujeres, algo que negó la estrella de Narcos: México. Ayer, en un comunicado, afirmó que tuvo una relación con la oaxaqueña, que todo fue consensuado y que ella tergiversó los hechos cuando su relación finalizó después de unos meses.

PUBLICIDAD

"Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo", escribió.

"Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común", agregó.

Huerta reveló que hace meses contrató un equipo legal con el que emprendió acciones para proteger su reputación de acusaciones, que tachó de falsas y sin fundamento.

Ríos, sobreviviente de tentativa de feminicidio por un ataque con ácido, ha recibido el apoyo de famosas, como Liz Gallardo, y tras su experiencia con el actor de Güeros, han salido a relucir historias en las redes sociales de personas que vivieron lo mismo con Huerta, como el caso de la actriz Fernanda Tosky, quien actuó en la serie Juana Inés y en la obra Rotterdam y quien se relacionó con él hace siete años.

"Sí me hizo una cosa muy fea sexualmente. Siempre pensé en denunciar pero justo, es muy famoso y te avientas a mucha banta tienes que tener temple para aguantar lo que viene. Bravo por la chica que lo hizo", tuiteó.

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Sólo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos", añadió.

Tras unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, Huerta vive uno de los mejores momentos de su carrera, pues fue confirmado como protagonista de dos proyectos de Netflix: la adaptación fílmica de Pedro Páramo y la nueva película de Manolo Caro, Fiesta en la Madriguera, prevista para empezar rodaje este jueves.

Expone amenazas y mensajes de odio

María Elena Ríos, quien anoche aseguró en Twitter que no pudo contestar el comunicado de Tenoch Huerta, evidenció que tras exponer públicamente su caso y hacer el señalamiento al actor, le han llegado amenazas y mensajes de odio en redes sociales.

"Pinche puta. Vieja pendeja, no sabes qué inventar. Tú y tu puto feminismo se pueden ir a la verga. Saka (sic.) pruebas. ¿Quiéres más ácido o qué?", se lee en una captura de pantalla compartida por la artista.

"¿Por qué me tardé en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPERHEROE es abusador, manipulador y depredador sexual. Si tú, @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder", tuiteó la saxofonista.