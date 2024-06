Tengo suerte de estar viva: Halsey

Ciudad de México.- La cantante Halsey, de 29 años, sorprendió a sus seguidores en Instagram al postear un video donde recibe tratamiento y agradece el poder seguir viva.

"En pocas palabras, tengo suerte de estar viva", compartió en su cuenta de Instagram junto con un video donde recibe tratamiento.

Aunque no especificó su enfermedad, la intérprete de "You Should Be Sad" arrobó a organizaciones que investigan el lupus y la leucemia, por lo que se ha comenzado a rumorar que éstas son las enfermedades que padece.

También lanzó la canción "The End" donde relata detalles sobre su enfermedad y cómo la enfrenta.

"Cada dos años, un médico dice que estoy enferma, saca una nueva bolsa de trucos y luego me los ponen.Al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Cuando te conocí dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo", canta.

En un video que compartió en redes sociales también dijo que espera que al cumplir 30 años deje de estar enferma, pues tiene un hijo pequeño.

"Me siento como una señora mayor. Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. Me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis veintes cuando tenga treinta", declaró.