Tengo ataques de ansiedad: Peso Pluma

CDMX.- Entre bastidores de los MTV VMA (Video Music Awards), hace unos días en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, la superestrella mexicana surgida de la nada Peso Pluma reunió a su banda, llamada igual, para una charla inspiradora.

Esa noche se convertiría en el primer artista mexicano en actuar en el show, pero antes del ensayo general de su tema "Lady Gaga" reservó unos 10 minutos para rememorar, junto a los músicos que lo acompañan desde hace años, y decirles que nada de su éxito hubiera sido posible sin ellos. Al final, casi toda la banda salió del camerino llorando.

Peso Pluma reflexionaba por el hito que estaba a punto de lograr, pero también flotaba cierta tristeza en el aire. Esa mañana, hubo noticias desde México sobre pancartas colocadas en Tijuana, firmadas con las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación, un poderoso rival del Cártel de Sinaloa. Exigían al cantante cancelar un próximo concierto en esa ciudad, amenazando su seguridad si se presentaba.

Un puñado de elementos de seguridad personal estaban dando vueltas, pero en ese momento no había mucho que hacer más que seguir adelante. Antes de que Peso Pluma llegara a la alfombra roja, su manager y él se reunieron rápidamente para hablar sobre cómo manejar cualquier pregunta sobre algo que no fuese música. Luego, se paró ante la fila de fotógrafos sacando juguetonamente la lengua, al estilo Mick Jagger, y participó en divertidas entrevistas con la TV.

Al día siguiente, en el Hard Rock Hotel del centro de Manhattan, despertó tarde, después de una larga noche en la fiesta posterior a los VMA.

"Lo tomé como una oportunidad para mostrarle al mundo lo que tenía", dijo.

"Sólo quería que todos estos artistas me conocieran, para que vieran lo que hago y conocer mejor el género que hago".

Se mantiene en la cima

Peso Pluma, de 24 años, es el rey de los corridos tumbados, una versión moderna de la música tradicional mexicana, que ha tenido un gran éxito los últimos años. Canta y rapea sin apegarse al hip hop y el reggaetón contemporáneos sobre una producción cercana a las formas tradicionales.

En julio, Génesis, su tercer disco pero el primero desde que refinó su sonido y aumentó sus ambiciones, debutó en la lista general de Billboard en el puesto 3, la posición más alta jamás alcanzada por un álbum de música regional mexicana. Y ha tenido poder de permanencia: más de 12 semanas después, continúa en el Top 10. Sólo en Spotify, sus canciones han sido reproducidas miles de millones de veces.

Ha habido momentos ocasionales de crossover mexicano-estadounidense: el gansta rap de Kid Frost, las emotivas baladas de Selena, el R&B ligero y el hip hop de Frankie J y Baby Bash, pero, en gran medida, los intérpretes mexicanos han sido relegados a las tradiciones de la denominada música regional mexicana, término que abarca diversos estilos de diferentes partes del País y del suroeste de EU, y se han mantenido, musicalmente, fieles a ellas.

El cantante ha replanteado esta música de regional a global. Ha colaborado con artistas de todo el mundo hispanoparlante: el rapero puertorriqueño Eladio Carrión, la estrella dominicana del dembow El Alfa, el superestelar productor argentino Bizarrap, y su tema "Ella Baila Sola", colaboración con Eslabón Armado, fue la primera canción mexicana en llegar al Top 5 del Hot 100 de Billboard.

Peso Pluma, de nombre Hassan Emilio Kabande Laija, nació en Guadalajara, Jalisco, y de niño solía pasar tiempo en Sinaloa con su familia. Encontró inspiración en el trabajo de Chalino Sánchez, un cantante fundamental de narcocorridos, que cuentan historias sobre el narcotráfico mexicano.

"(Me enamoré) De su voz ronca, su forma única de cantar corridos, su forma única de cantar canciones románticas. Cuando sonaba este tipo de música en el auto, literalmente me quitaba los audífonos para escuchar lo que decía".

También lo influyó Ariel Camacho, joven estrella en ascenso de la década de 2010 conocida por su impresionante forma de tocar la guitarra.

Sánchez fue asesinado en 1992 y Camacho murió en un accidente de auto en 2015, pero aunque Peso Pluma disfrutaba esa música, no se sentía particularmente conectado con su estética, que tiende a ser ropa occidental impecable, trajes bordados y botas vaqueras.

"Desde niño, mis géneros favoritos siempre han sido el reguetón y el hip hop, por eso no uso sombreros. No uso las botas. No soy eso", dijo el intérprete, quien pasó parte de su adolescencia en San Antonio y Nueva York, donde le gustaba gente como Kanye West y Drake.

En cambio, viste como rapero: ropa de diseñador llamativa, joyas costosas y relojes que un miembro de su séquito lleva consigo en suaves estuches azules del famoso joyero para famosos Icebox, de Atlanta.

Sobre el escenario de los VMA iba vestido completamente de negro, como una araña lujosa: chaleco ancho y anguloso, pantalones descaradamente anchos y arrugados, guantes cortos de cuero y gafas de sol cuadradas.

Peso Pluma también fue el primer músico mexicano en salir en un episodio de Sneaker Shopping, serie de YouTube favorita de raperos y celebridades de redes sociales. Gastó más de 32 mil dólares en tenis para él y toda su banda, lo que lo sitúa entre los 10 mayores compradores en la historia del programa.

Más conciertos, más invitaciones

Llegar a los premios de MTV no fue fácil pero sí increíblemente rápido. Lanzó dos discos a principios de la década, justo cuando se estaba estableciendo la escena de los corridos tumbados, y comenzó a trabajar extensamente con otros artistas. La mayoría de sus primeras canciones en listas fueron colaboraciones, incluso con Natanael Cano y Fuerza Regida, dos de los jóvenes intérpretes que impulsaron el movimiento hace poco (la colaboración de Cano en 2019 con Bad Bunny, el remix de "Soy el Diablo", fue uno de los primeros crossover del corrido tumbado).

Algunas canciones de Peso Pluma tienden a lo romántico, otras son presuntuosas y otras, en la línea de los narcocorridos, que han dado lugar a las amenazas en su contra.

Las jóvenes estrellas de los corridos tumbados tuvieron, al principio, una fría acogida de parte de los tradicionalistas más veteranos y consolidados de la música mexicana.

"Sé que no es envidia, sé que no es nada de eso, es sólo que no estaban seguros de cómo reaccionar", dijo, en tono gracioso.

Si bien se ha vuelto amigo y colaborador de Cano, se dice que hay tensión con Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida, pero no quiso entrar en detalles.

"Siento todo lo que dice la gente, pero trato de enfocarme en las cosas positivas, no en las negativas".

En el escenario, Peso Pluma es relajado y algo excéntrico, siempre bailando; sus músicos también se mueven, con júbilo controlado. Su ascenso ha sido vertiginoso y desorientador.

"Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad. Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello", reveló.

Finalmente, el show en Tijuana fue cancelado por motivos de seguridad, pese a que la policía aún no había confirmado públicamente la autenticidad de las pancartas, escritas a mano.

"Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son", dijo el cantante.

George Prajin, su manager, agregó que tomaban en serio cada amenaza.

"Quiero asegurarme de que no sólo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad; no lo permitiré".

Dos semanas después de la cancelación, Peso Pluma anunció shows en otras tres ciudades mexicanas.

"Me siento seguro", dijo. "Estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual".

Prajin sugirió que su artista podría evolucionar a medida que se vuelva más conocido y su huella musical crezca.

"Nunca dejará de cantar esas canciones porque eso es con lo que creció, la cultura en la que creció, pero sí veo que, definitivamente, va en una dirección diferente en términos de la música que canta. Hay muchas canciones de amor, muchas fusiones diferentes".

Dada su fama, las solicitudes de colaboración están llegando rápidamente.

"No tienes idea de cuántos raperos, cuántos cantantes de country y R&B están contactando con nosotros", dijo Peso Pluma.

Planea lanzar pronto un EP de reguetón y, después, colaboraciones estratégicas con raperos estadounidenses. Su manager adelantó que ya habían comenzado conversaciones con Cardi B, ASAP Rocky y Post Malone.

Espera que estos nuevos caminos se abran no sólo para él, sino también para artistas mexicanos que puedan seguir sus pasos. Y gracias a su éxito, se abren más puertas nuevas para los mexicanos más allá de los VMA.