¡Tenemos nuevo Superman! David Corenswet es el elegido

Ciudad de México.- Ahora sí, luego de una gran espera, el nuevo Universo de DC en cines empieza a cobrar forma, con la llegada de David Corenswet y Rachel Brosnahan como los nuevos rostros de Superman y Louis Lane.

Los histriones fueron elegidos como los protagonistas de la próxima cinta live-action del kryptoniano, Superman: Legacy, la cual será dirigida por James Gunn, copresidente de DC Studios.

De acuerdo con el portal Deadline, este anuncio llega luego de semanas de especulaciones y rumores sobre el casting de la película, el cual se redujo al final a tres candidatos hombres y tres mujeres.

Nombres como los de Nicholas Hoult y Phoebe Dyvenor se barajaron para los roles antes mencionados. Incluso se informa que las pruebas de pantalla las hicieron los actores con los nuevos trajes de Superman.

David Corenswet es mejor conocido por papeles menores en series como Hollywood y The Politician, y filmes de terror independientes como Pearl, de 2022. Superman: Legacy sería su primer protagónico importante.

Por su parte, Rachel Brosnahan es ganadora de un Emmy por su actuación en la serie de comedia The Marvelous Mrs Maisel. También destacó en shows como House of Cards y I'm Your Woman.

Superman: Legacy será el comienzo de un nuevo Universo DC liderado por Gunn y el productor Peter Safran. El público conocerá una versión joven del superhéroe y por ende, más esperanzadora.

La noticia de este casting llega días antes de que se terminen las negociaciones del Sindicato de Actores con los estudios de Hollywood, este 30 de junio. En caso de que las charlas no lleguen a buen puerto, la industria se enfrentaría a otra huelga, además de la actual de escritores.