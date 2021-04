Tendría KISS su serie de películas

Tomada de internet

Netflix está cerca de un acuerdo para producir ‘Shout It Out Loud’, una serie de películas para la icónica banda de hard rock KISS, que aspira a hacer lo que Bohemian Rhapsody hizo por Queen, según informó el portal Deadline.

Según las fuentes, Netflix está cerrando un trato después de una batalla de ofertas por una película que será dirigida por Joachim Ronning, el cineasta noruego cuyos créditos incluyen Kon-Tiki, Maleficent: Mistress of Evil y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

El guion está escrito por Ole Sanders. William Blake Herron hizo un borrador anterior. La película será una coproducción de Atmosphere Entertainment de Mark Canton y Universal Music Group.

Shout It Out Loud contará con la estrecha colaboración de los líderes de la banda Gene Simmons y Paul Stanley.