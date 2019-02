Tendrá Will Smith serie en Facebook

Will Smith mostrará sus rutinas diarias en Will Smith's Bucket List, serie que se transmitirá por Facebook Watch, informó Page Six.

El actor se asoció con la red social para compartir su día a día en el programa que tendrá seis episodios.

Los episodios de estreno serán transmitidos cada miércoles, y se observará al histrión realizar distintas acitividades, como saltar en paracaídas, conducir autos todo terreno y nadar con tiburones.

Con el nuevo show, el actor se une a su esposa, Jada Pincket Smith, y su hija Willow Smith, quienes ya tienen en la red el programa Red Table Talk.