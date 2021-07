Tendrá 'The Walking Dead' despedida memorable

Al igual que la inmortalidad de los zombis de su trama apocalíptica, el universo de The Walking Dead supo mantenerse y expandirse a lo largo de 11 temporadas y más de una década.

Ahora, su elenco se prepara para decir adiós, en 2022, con la llegada de su undécima y última entrega.

"Es una historia muy grande y dará muchos giros, como lo hemos visto. Nos reinventamos cada ocho episodios, y serán tres sets de cada uno, 24 en total, donde pondremos a los personajes y a la audiencia a prueba y les daremos una épica y extensa despedida", dijo Scott M. Gimple, escritor y productor de las series.

"Vi los primeros seis episodios y amo tanto a nuestro elenco, a cada una de las personas en este panel. Cada uno trajo lo mejor de sí, y estoy muy emocionada de que puedan ver lo que todos estos actores maravillosos trajeron a estos personajes, a los que aman, porque al final este show es acerca de ellos, aunque los zombis y la acción hayan sido divertidos", agregó la también escritora Angela Kang, durante el panel de la franquicia, en la edición 2021 de la Comic-Con San Diego.

En el primero de tres cortes en que se dividirá la última temporada, que se estrenará el 22 de agosto por AMC, personajes como Daryl Dixon (Norman Reedus), Carol Peletier (Melissa McBride), Maggie Greene (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) serán llevados al límite, y la tensión entre los dos últimos, el eje central de todo el desenlace, pues Negan asesinó a Glenn, pareja de Maggie, en la séptima etapa.

"En este punto, Negan está tratando lo más que puede para encajar en este grupo de personas, e iba muy bien hasta que Maggie regresó, y ahora es un juego nuevo para él, uno que está tratando de descifrar, pero creo que hay demasiada tensión entre ambos, así que veremos qué sucede", adelantó Morgan, emocionado.

"Eso será la temporada completa, lo que vamos a descifrar este año. Hay un sentimiento que se ha mantenido y probablemente pasaremos tiempo en ello, y es una locura.

Honestamente, ha sido la mayor diversión que he tenido en el show en términos de navegar y cruzar este océano entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer", explicó una entusiasta Cohan.

Su trama de muertos vivientes conllevó productos como Fear The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond y el show de entrevistas Talking Dead, donde los fans pudieron conocer más secretos de la serie y sus personajes; sin embargo, no han sido suficientes para poder decir adiós y para muchos no será fácil, como dijo Reedus.

"Mi personaje ha cambiado de varias maneras, pero lo hizo gracias a todos estos personajes, como unos que ya no están; tomó estas pequeñas piezas de todas estas personas de las que aprendió y tomó estas otras direcciones gracias a ellos.

"Definitivamente, Daryl se convirtió en alguien compasivo y empático, lo que no era antes, y ha sido una locura estar al aire e interpretarlo por tanto tiempo, porque se adentra a tu vida real, no puedes evitarlo, y muchas de las cosas que Daryl ha aprendido, las he aprendido yo, así que simplemente deseo lo mejor para él", afirmó.

TERMINA SU MUNDO

En cuanto a The Walking Dead: World Beyond, cuya segunda y última temporada se estrenará el 3 de octubre, los fans no podrán disfrutar nuevamente a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la trama.

"Esta temporada específicamente (...) se vuelve cada vez más intensa, y en concreto habrá un momento en que los espectadores se adentrarán a otros mundos (paralelos) y encontrarán información sobre estos otros. Habrá grandes momentos para esta entrega, pero no Rick Grimes", sentenció el productor Scott M. Gimple.

Asimismo, la séptima temporada de Fear The Walking Dead, que llegará el 17 de octubre por AMC, adentrará a sus protagonistas a un nuevo panorama apocalíptico luego de que el líder de supervivientes, Teddy (John Glover), dispare un misil y detone así una peligrosa radiación nuclear en el ambiente, cambiando por completo las reglas de supervivencia.

"Buscamos una manera de reinventar el show y vamos a resetear a todos en términos de supervivencia apocalíptica: todos regresarán a cero, teniendo que aprender a hacerlo todo otra vez", explicó el productor ejecutivo Andrew Chambliss