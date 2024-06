Tendrá 'Rojo, Blanco y Sangre Azul' secuela

Ciudad de México.- Cuando Rojo, Blanco y Sangre Azul (Red, White & Royal Blue) se estrenó el verano pasado, lo hizo sin fanfarrias ni espectáculo, en medio de históricas huelgas de Hollywood que impidieron que sus estelares prestaran sus atractivos rostros para promover la película.

Pero la falta de publicidad que rodeó el estreno de la comedia romántica de Amazon

Studios no impidió que se convirtiera en un éxito entre el público. El servicio de streaming dijo que fue la película más vista en su plataforma durante semanas, y que atrajo una oleada de suscriptores.

Como un testimonio más del éxito del filme, el estudio anunció recientemente, en medio de una decidida campaña para los Premios Emmy, que está trabajando en una secuela, lo cual no es poca cosa dada la ralentización de la producción que ha seguido a la resolución del parón de actividades de los sindicatos de guionistas y actores.

Para los protagonistas Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Perez, ver cómo la película ganaba esa base de fans de forma natural fue particularmente significativo por el papel que el filme juega en la narración queer.

"Después de filmar y de tener algo de espacio es cuando realmente me di cuenta de lo que esto iba a hacer por la comunidad. Y gente fuera de la comunidad", dijo Perez. "Simplemente crea empatía".

El filme tiene un cierto aire de los filmes de cuento de hadas que fueron muy populares hace dos décadas, familiar en todos los sentidos, excepto por el hecho de que su pareja imposible está conformada por un Príncipe y un plebeyo.

La cinta está basada en la exitosa novela de Casey McQuiston, está dirigida por Matthew López, dramaturgo ganador del Tony por The Inheritance, que coescribió el guion con Ted Malawer. Es una historia de odio que se convierte en amor sobre un príncipe británico que comienza una aventura romántica secreta con el hijo de la presidenta estadounidense (interpretada por Uma Thurman).

Rojo, Blanco y Sangre Azul contiene menos escenas de sexo que la novela en la que se basa, pero eso no impidió que la película obtuviera una calificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, frustrando a algunos fans después de su lanzamiento.

Tanto Galitzine como Perez se sorprendieron cuando se enteraron de la clasificación y estuvieron de acuerdo con los críticos que dijeron que no estaba justificada.

"Ustedes, los estadounidenses, son muy sensibles", observó Galitzine, nacido en Londres, antes de que su coprotagonista interviniera, reflexionando sobre lo que él percibe como un doble rasero.

"Puedes dispararle a quemarropa a alguien y es clasificado como PG-13 (inapropiada para menores de 13 años), Pero si tienes un romance queer en la pantalla, está clasificado como R, dijo Perez.

Atraído por las comedias románticas

Nicholas Galitzine estuvo recientemente de gira de prensa para otra comedia romántica de Amazon, The Idea of You, donde interpreta a una estrella del pop de 24 años que comienza una relación con una madre soltera de 40 años (Anne Hathaway).

Aunque los escenarios de Los Ángeles y Coachella están a kilómetros y mundos de distancia de Washington y el Palacio de Buckingham donde se desarrolla Rojo..., Galitzine dice que ambas películas contienen temas similares a los que el actor a menudo se siente atraído.

"Me parece muy interesante la gente que está atrapada por las circunstancias. La gente puede pensar que son de una manera, pero en realidad no conocen sus cualidades y pensamientos internos. Creo que eso ha sido algo recurrente que he encontrado bastante interesante a lo largo de los años".