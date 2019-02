Tendrá historia sin su música

Ciudad de México—La biocinta sobre David Bowie que será protagonizada por el británico Johnny Flynn, no tendrá los derechos de la música del cantante, según escribió en Twitter el hijo de Bowie, el cineasta Duncan Jones.

"Estoy muy seguro de que a nadie se le ha otorgado los derechos para NINGUNA película biográfica. Yo lo sabría", dice el tuit de Jones.

"No estoy diciendo que esta película no vaya a suceder. Honestamente no lo sabría. Lo que digo es que, en la situación actual, esta película no tendrá ninguna música de mi papá en ella, y no puedo imaginar que eso cambie".

Jones agregó que si alguien quiere ver una cinta sobre su padre si su música o la bendición de su familia depende de la audiencia, pero dijo que aceptaría una adaptación poco convencional sobre Bowie, como una cinta animada escrita por Neil Gaiman y dirigida por Peter Ramsey.

Tanto Gaiman, novelista de historias como Coraline y American Gods, como Ramsey, director de Spider-Man: un Nuevo Universo, se mostraron agradecidos con él por considerarlos.

A pesar de haber dirigido películas como Warcraft: el Primer Encuentro de Dos Mundos y Mute, el cineasta aseguró en una respuesta a Ramsey que jamás abordaría por sí mismo la historia de su progenitor por ser tan cercano a ella.

"Si algo como esto sucediera, me gustaría que artistas como tú (Ramsey) y Neil lo hicieran, y me mantendría completamente alejado, animándome con todo mi corazón