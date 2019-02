Temen que Spacey se suicide

Ciudad de México— Randall Fowler, hermano de Kevin Spacey, dijo que teme que el actor se quite la vida a consecuencia de los múltiples señalamientos de abuso sexual en su contra.

“Me preocupa que cometa suicidio. Pero luego pienso: ‘No, es demasiado narcisista, así que quizá no lo haga’. Pero te sorprendería saber lo que la gente es capaz de hacer cuando es confrontada con la verdad y no pueden lidiar con ella. Todo el dinero que tengas no va a curar tu alma enferma”, dijo Fowler al diario The Sun.

Hasta ahora, al menos 30 hombres han acusado al protagonista de ‘House of Cards’ de conducta sexual inapropiada. Todo comenzó con el testimonio del actor Anthony Rapp, quien en octubre de 2017 aseguró que Spacey intentó seducirlo cuando apenas tenía 14 años.

Fowler, quien en el pasado aseguró que él y su hermano fueron víctimas de su padre, quien se declaraba nazi y abusaba de niños, incluidos sus hijos.

Spacey debe presentarse el 4 de marzo en una Corte de Nantucket, Massachusetts, para responder por un incidente en el que presuntamente toqueteó indebidamente a un chico de 18 años en un bar, en 2016.

Y aunque el actor ha rechazado tal acusación, su hermano, de quien está distanciado desde hace más de una década, lo instó a que admita su culpa.

“Lo correcto sería que vaya a la Corte, se declare culpable como hombre, asuma el castigo y acabe con todo esto”, consideró Fowler.